Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra HaberTürk’teki görevinden de alınan Ersoy, üç kişiyle birlikte çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gazeteci Hilal Yıldırım, tutuklama talep eden savcılığın gerekçeleri arasında, “Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı, çevrelerindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi menfaat sağladıkları” ifadelerinin bulunduğunu paylaştı.