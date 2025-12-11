Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Tutuklandı
HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ersoy tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılığın tutuklama gerekçesinde, “Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı, çevrelerindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi menfaat sağladıkları” yönünde iddialar yer aldı.
Kayyum atanan ve TMSF’ye devredilen HaberTürk TV’de Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
