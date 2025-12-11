onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 06:49

HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ersoy tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılığın tutuklama gerekçesinde, “Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı, çevrelerindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi menfaat sağladıkları” yönünde iddialar yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayyum atanan ve TMSF’ye devredilen HaberTürk TV’de Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Kayyum atanan ve TMSF’ye devredilen HaberTürk TV’de Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra HaberTürk’teki görevinden de alınan Ersoy, üç kişiyle birlikte çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gazeteci Hilal Yıldırım, tutuklama talep eden savcılığın gerekçeleri arasında, “Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişinin cinsel ilişki yaşadığı, çevrelerindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi menfaat sağladıkları” ifadelerinin bulunduğunu paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
8
4
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın