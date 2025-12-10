onedio
article/comments
article/share
X'in Yapay Zekası Grok, Suriye’deki Hürriyet Günü Kutlamalarına ‘Taylor Swift Konseri’ Dedi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 00:02

Yapay zeka dünyasına X'in sahibi Elon Musk da xAI ile giriş yaptı. Elon Musk, sosyal medya platformu X'e entegre çalışan sohbet robotu Grok'u hayata geçirdi. Grok, X'teki kullanıcılarla entegre bir şekilde çalışabiliyor ve sordukları soruları cevaplıyor.

Grok, son olarak bir kullanıcının sorusunu yanlış cevapladı ve Suriye'deki Hürriyet Günü kutlamalarına ilişkin çarpıtılmış bilgiler sundu.

Kaynak: AA Teyit Hattı

Suriye halkı, ülkelerinin özgürleştirilmesinin yıldönümü olan 8 Aralık'ı 'Hürriyet Günü' ilan etmişti ve bu sene kutlamalar düzenlendi.

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarı, Kasım 2024 sonunda başlayan hızlı bir askerî harekât neticesinde sona erdi. Suriye halkı, ülkenin özgürleştirilmesinin yıldönümü olan 8 Aralık'ı 'Hürriyet Günü' ilan etti. 

Şam'daki Emevi Meydanı'nda, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi pek çok ilde milyonlarca Suriyeli bir araya geldi ve araç konvoylarıyla, havai fişek gösterileriyle büyük zaferin birinci yılını kutladı.

Suriye'deki kutlama görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve onlarca kez paylaşıldı.

Fakat Grok, Suriye'deki kutlamalara Taylor Swift'in konseri dedi.

Bir X kullanıcısı, görüntülerin Suriye'den olup olmadığını öğrenmek için Grok'u sordu. Grok ise videonun Taylor Swift'in konserlerinden olduğunu söyledi. 

Grok'un bu iddiası, AA'nın Teyit Hattı'na takıldı.

X'te gündem olan videonun, Suriye'de çekilmiş olduğu kanıtlandı.

Videodaki yapılar, AA muhabirinin kutlama öncesi Humus'ta kaydettiği fotoğraflar ve Google Earth üzerinden karşılaştırıldı. Çekilen videonun Suriye'den olduğu kanıtlanmış oldu.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
