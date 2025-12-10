X'in Yapay Zekası Grok, Suriye’deki Hürriyet Günü Kutlamalarına ‘Taylor Swift Konseri’ Dedi
Yapay zeka dünyasına X'in sahibi Elon Musk da xAI ile giriş yaptı. Elon Musk, sosyal medya platformu X'e entegre çalışan sohbet robotu Grok'u hayata geçirdi. Grok, X'teki kullanıcılarla entegre bir şekilde çalışabiliyor ve sordukları soruları cevaplıyor.
Grok, son olarak bir kullanıcının sorusunu yanlış cevapladı ve Suriye'deki Hürriyet Günü kutlamalarına ilişkin çarpıtılmış bilgiler sundu.
Kaynak: AA Teyit Hattı
Suriye halkı, ülkelerinin özgürleştirilmesinin yıldönümü olan 8 Aralık'ı 'Hürriyet Günü' ilan etmişti ve bu sene kutlamalar düzenlendi.
Fakat Grok, Suriye'deki kutlamalara Taylor Swift'in konseri dedi.
X'te gündem olan videonun, Suriye'de çekilmiş olduğu kanıtlandı.
