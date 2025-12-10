X'in Yapay Zekası Grok, Suriye’deki Hürriyet Günü Kutlamalarına ‘Taylor Swift Konseri’ Dedi

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarı, Kasım 2024 sonunda başlayan hızlı bir askerî harekât neticesinde sona erdi. Suriye halkı, ülkenin özgürleştirilmesinin yıldönümü olan 8 Aralık'ı 'Hürriyet Günü' ilan etti.

Şam'daki Emevi Meydanı'nda, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi pek çok ilde milyonlarca Suriyeli bir araya geldi ve araç konvoylarıyla, havai fişek gösterileriyle büyük zaferin birinci yılını kutladı.