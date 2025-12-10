ABD'den Herkesi İlgilendiren Vize Kararı: Beş Yıllık Sosyal Medya Verileri İncelenecek!

AA'dan Emirhan Demir'in aktardığına göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, vize muafiyeti programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlere uygulamayı planladığı yeni tedbirleri yayımladı.

ABD'den vize muafiyetine sahip olan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore gibi ülkeler bulunuyor. Toplamda ise 42 ülkenin vatandaşı, dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD'de vizesiz 90 güne kadar kalabiliyor. Fakat yeni kararla birlikte, başvuru yapan kişilerden istenen bilgilerin kapsamının genişletileceği aktarılıyor.

Plan kabul edilirse, vize muafiyeti olan ülkelerden gelecek olan turistlerin sosyal medya hesaplarında son 5 yıla kadar olan veriler ve son 10 yıla ait e-posta adresleri, aile üyelerinin isimleri, doğum tarihler, ikamet yerleri gibi bilgiler de istenecek.

Peki ABD vizesinden muaf olan ülkelerde mevcut durumda ne yapılıyordu?

Mevcut sistemde, vize muafiyetine sahip ülkelerden başvuru yapanlar, iletişim bilgilerini vererek 40 dolar karşılığında dijital seyahat izni programına kayıt yaptırıyordu. Alınan izinler ise 2 yıl geçerli oluyordu.