onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'den Herkesi İlgilendiren Vize Kararı: Beş Yıllık Sosyal Medya Verileri İncelenecek!

ABD'den Herkesi İlgilendiren Vize Kararı: Beş Yıllık Sosyal Medya Verileri İncelenecek!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 20:05

ABD, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore dahil olmak üzere 42 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti uyguluyor. Fakat son aktarılan bilgilere göre, ABD bu ülkeler için yeni bir karar aldı. AA'dan Emirhan Demir'in aktardığına göre ABD artık vize muafiyet programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini inceleyecek.

Kaynak: AA / Emirhan Demir

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'den herkesi ilgilendiren vize kararı.

ABD'den herkesi ilgilendiren vize kararı.

AA'dan Emirhan Demir'in aktardığına göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, vize muafiyeti programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlere uygulamayı planladığı yeni tedbirleri yayımladı.

ABD'den vize muafiyetine sahip olan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore gibi ülkeler bulunuyor. Toplamda ise 42 ülkenin vatandaşı, dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD'de vizesiz 90 güne kadar kalabiliyor. Fakat yeni kararla birlikte, başvuru yapan kişilerden istenen bilgilerin kapsamının genişletileceği aktarılıyor. 

Plan kabul edilirse, vize muafiyeti olan ülkelerden gelecek olan turistlerin sosyal medya hesaplarında son 5 yıla kadar olan veriler ve son 10 yıla ait e-posta adresleri, aile üyelerinin isimleri, doğum tarihler, ikamet yerleri gibi bilgiler de istenecek. 

Peki ABD vizesinden muaf olan ülkelerde mevcut durumda ne yapılıyordu?

Mevcut sistemde, vize muafiyetine sahip ülkelerden başvuru yapanlar, iletişim bilgilerini vererek 40 dolar karşılığında dijital seyahat izni programına kayıt yaptırıyordu. Alınan izinler ise 2 yıl geçerli oluyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın