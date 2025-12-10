ABD'den Herkesi İlgilendiren Vize Kararı: Beş Yıllık Sosyal Medya Verileri İncelenecek!
ABD, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore dahil olmak üzere 42 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti uyguluyor. Fakat son aktarılan bilgilere göre, ABD bu ülkeler için yeni bir karar aldı. AA'dan Emirhan Demir'in aktardığına göre ABD artık vize muafiyet programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini inceleyecek.
Kaynak: AA / Emirhan Demir
ABD'den herkesi ilgilendiren vize kararı.
