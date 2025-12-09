onedio
Sorun Sizde Değil: ABD'nin 2025 Yılında İptal Ettiği Vize Sayısı Açıklandı

Sorun Sizde Değil: ABD'nin 2025 Yılında İptal Ettiği Vize Sayısı Açıklandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 11:48

ABD, özellikle bu sene vize konusuyla sıkça gündemimizde yer aldı. Vize randevusu bulmanın bile zor olduğu ABD, bu seneki vize iptallerinin sayısını açıkladı. CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır

ABD, 2025 yılında 85 bin vizeyi iptal ettiğini açıkladı.

ABD, 2025 yılında 85 bin vizeyi iptal ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'ndan Ayşe İrem Çakır'ın aktardığına göre, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılından bu yana tüm kategorilerde olmak üzere yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiği kaydedildi. Üstelik iptal edilen vizelerden yaklaşık 8 bininin de öğrencilere ait olduğu aktarıldı.

Bu sene iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazla olduğu aktarılıyor. Söz konusu iptaller ise halihazırda vizesi onaylanmış kişilere uygulanan iptaller.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta 'Hamas'a destek verdiklerini' ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Ağustos ayında ise 'geçerli vizeye sahip' 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin kontrol edildiği duyurulmuştu.

Vize randevusu bulmanın bile zor olduğu ABD'de geçerli vizeler de herhangi bir sebep nedeniyle iptal edilebiliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
