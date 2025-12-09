Sorun Sizde Değil: ABD'nin 2025 Yılında İptal Ettiği Vize Sayısı Açıklandı

Anadolu Ajansı'ndan Ayşe İrem Çakır'ın aktardığına göre, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılından bu yana tüm kategorilerde olmak üzere yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiği kaydedildi. Üstelik iptal edilen vizelerden yaklaşık 8 bininin de öğrencilere ait olduğu aktarıldı.

Bu sene iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazla olduğu aktarılıyor. Söz konusu iptaller ise halihazırda vizesi onaylanmış kişilere uygulanan iptaller.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta 'Hamas'a destek verdiklerini' ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Ağustos ayında ise 'geçerli vizeye sahip' 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin kontrol edildiği duyurulmuştu.

Vize randevusu bulmanın bile zor olduğu ABD'de geçerli vizeler de herhangi bir sebep nedeniyle iptal edilebiliyor.