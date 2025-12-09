Aşamalı Olarak Kaldırılacak: Market Raflarındaki Plastik Şişeler Tarih Oluyor!

2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi (SUPD), plastik ürünlerin çevre üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor. SUPD, plastik şişelerin 2025 yılına kadar en az yüzde 25, 2030 yılına kadar ise yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş içerik barındırmasını zorunlu kılıyordu. Bu uygulamaya çerçevesinde, önümüzdeki süreçte pet şişelerdeki geri dönüştürülmüş plastik oranının artırılması bekleniyor.

Geri dönüştürülmüş plastik kullanımının artmasıyla pet şişelerin dış görünüşü de değişecek. Geri dönüşümlü materyal, tamamen yeni plastik kadar şeffaf olamadığı için şişelerde; daha mat bir yüzey ve hafif bulanık bir görünüm olacak.

Ayrıca, her AB üye devletinin 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 77'sini, 2029 yılına kadar ise yüzde 90'ını geri dönüşüm için ayrıca toplaması gerekiyor.