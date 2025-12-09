Aşamalı Olarak Kaldırılacak: Market Raflarındaki Plastik Şişeler Tarih Oluyor!
Su ve içecek satın aldığımız pet şişeler yavaş yavaş tarihe karışıyor! AB'nin düzenlemesine göre, ilk etapta pet şişelerdeki geri dönüştürülmüş plastik oranı artırılıyor. Plastik oranı artırıldığında, pet şişeler daha mat ve bulanık görünecek. İkinci etapta ise pet şişelerin kullanımdan kaldırılması planlanıyor.
İşte detaylar...
Avrupa Birliği, plastik tüketimini azaltmak için yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor.
Uzun vadede ise tek kullanımlık pet şişelerin tarih olması bekleniyor.
geç bile kalındı. artık bizimde tamamen geçmemiz lazım. parasıyla su otomatı koymak her yere en mantıklısı olur