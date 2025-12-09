onedio
Aşamalı Olarak Kaldırılacak: Market Raflarındaki Plastik Şişeler Tarih Oluyor!

Dilara Bağcı Peker
09.12.2025 - 08:17

Su ve içecek satın aldığımız pet şişeler yavaş yavaş tarihe karışıyor! AB'nin düzenlemesine göre, ilk etapta pet şişelerdeki geri dönüştürülmüş plastik oranı artırılıyor. Plastik oranı artırıldığında, pet şişeler daha mat ve bulanık görünecek. İkinci etapta ise pet şişelerin kullanımdan kaldırılması planlanıyor. 

İşte detaylar...

Avrupa Birliği, plastik tüketimini azaltmak için yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor.

2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Plastik Direktifi (SUPD), plastik ürünlerin çevre üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor. SUPD, plastik şişelerin 2025 yılına kadar en az yüzde 25, 2030 yılına kadar ise yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş içerik barındırmasını zorunlu kılıyordu. Bu uygulamaya çerçevesinde, önümüzdeki süreçte pet şişelerdeki geri dönüştürülmüş plastik oranının artırılması bekleniyor.

Geri dönüştürülmüş plastik kullanımının artmasıyla pet şişelerin dış görünüşü de değişecek.  Geri dönüşümlü materyal, tamamen yeni plastik kadar şeffaf olamadığı için şişelerde; daha mat bir yüzey ve hafif bulanık bir görünüm olacak. 

Ayrıca, her AB üye devletinin 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 77'sini, 2029 yılına kadar ise yüzde 90'ını geri dönüşüm için ayrıca toplaması gerekiyor.

Uzun vadede ise tek kullanımlık pet şişelerin tarih olması bekleniyor.

AB’nin uzun vadeli hedeflerinde tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak azaltılması yer alıyor. Bu plan kapsamında, geçtiğimiz senelerde 'ayrılmaz kapak' uygulaması hayata geçirildi. Ayrılmaz kapak sayesinde hem kapağın kaybolmasının önüne geçiliyor hem de şişe ve kapak birlikte geri dönüştürülebiliyor.

Uygun maliyetli ve çevre dostu alternatif ambalajlar yaygınlaşırsa, tek kullanımlık pet şişeler aşamalı bir şekilde tarih olacak.

lilithtrinity

geç bile kalındı. artık bizimde tamamen geçmemiz lazım. parasıyla su otomatı koymak her yere en mantıklısı olur