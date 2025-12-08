Güvenliğiniz Tehlikede: Hem Android Hem de iOS Telefonda WhatsApp Kullananlar; Bu Ayarı Kapatmanız Gerekiyor!

Günümüzde birçoğumuzun cep telefonlarına indirdiğimiz uygulamalarda, gizlilik, konum ve veri kullanımı gibi konularda karşımıza çıkan varsayılan ayarları genellikle hızla onaylayıp geçiyoruz. Ancak anlık mesajlaşma devi WhatsApp'ta bu standart ayarlardan biri, kullanıcıların farkında olmadan ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Uygulamanın varsayılan olarak aktif tuttuğu otomatik dosya indirme seçeneği, size gelen görsel ve videoların herhangi bir onayınız olmadan doğrudan telefonunuzun galerisine kaydolmasını sağlıyor. Bu durum, yalnızca cihazınızın hafızasının hızla dolmasına, gereksiz görseller ve 'meme'lerle dolup taşmasına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik açıklarına da davetiye çıkarıyor.