onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Güvenliğiniz Tehlikede: Hem Android Hem de iOS Telefonda WhatsApp Kullananlar; Bu Ayarı Kapatmanız Gerekiyor!

Güvenliğiniz Tehlikede: Hem Android Hem de iOS Telefonda WhatsApp Kullananlar; Bu Ayarı Kapatmanız Gerekiyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.12.2025 - 00:01

Milyonlarca kişinin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın varsayılan olarak etkinleştirdiği bir özellik, kullanıcıları hem siber saldırılara karşı savunmasız bırakıyor hem de cihazların hafızasını gereksiz yere dolduruyor. Uygulamada göz ardı edilen bu ayarın değiştirilmesi, kişisel güvenliği artırmanın ve telefonunuzun depolama sorununu çözmenin ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlar, hem iOS hem de Android cihazlarda bulunan ve otomatik dosya indirme olarak adlandırılan bu standardın derhal devre dışı bırakılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: https://www.remsteehoeve.nl/2025/12/0...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WhatsApp'taki otomatik indirme ayarı hem güvenliği hem hafızayı tehdit ediyor!

WhatsApp'taki otomatik indirme ayarı hem güvenliği hem hafızayı tehdit ediyor!

Günümüzde birçoğumuzun cep telefonlarına indirdiğimiz uygulamalarda, gizlilik, konum ve veri kullanımı gibi konularda karşımıza çıkan varsayılan ayarları genellikle hızla onaylayıp geçiyoruz. Ancak anlık mesajlaşma devi WhatsApp'ta bu standart ayarlardan biri, kullanıcıların farkında olmadan ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Uygulamanın varsayılan olarak aktif tuttuğu otomatik dosya indirme seçeneği, size gelen görsel ve videoların herhangi bir onayınız olmadan doğrudan telefonunuzun galerisine kaydolmasını sağlıyor. Bu durum, yalnızca cihazınızın hafızasının hızla dolmasına, gereksiz görseller ve 'meme'lerle dolup taşmasına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik açıklarına da davetiye çıkarıyor.

Telefonlarınız hackerlar için kolay hedef haline geliyor!

Telefonlarınız hackerlar için kolay hedef haline geliyor!

Güvenlik uzmanları, otomatik indirmenin kapatılmasının aynı zamanda bir siber güvenlik önlemi olduğunu belirtiyor. Kötü niyetli kişilerin, kullanıcıların bilgisi veya izni dışında cihazlara dosya göndermesini ve bu dosyaların sessizce indirilmesini engelliyor. 

WhatsApp'ın bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı koruma mekanizmaları olsa da, bir hacker telefonun kontrolünü ele geçirdiğinde, kişinin kendi rehberindeki kişilere kötü amaçlı dosyalar gönderebilir. Bu dosyalar bilinen bir kaynaktan geldiği için de otomatik indirme özelliği sayesinde telefona hızla yayılabilir. Bu tehlikeyi bertaraf etmek ve aynı zamanda cep telefonu hafızasındaki yığılmayı önlemek için yapılması gereken işlem oldukça basit.

Kullanıcıların bu varsayılan ayarı değiştirmesi için WhatsApp'ın Ayarlar menüsünden Depolama ve Veriler bölümüne girmeleri gerekiyor. Buradan otomatik indirme seçeneklerinin hem iOS hem de Android cihazlar için düzenlenmesi mümkün. Bu değişikliğin yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılabileceği, bilgisayar için kullanılan masaüstü uygulamasında bu tür bir ayarın bulunmadığı belirtiliyor. Bu basit adımı uygulamak, özellikle gruplarda hızla yayılan ve cihaz kapasitesini zorlayan görsellerin depolanmasını da engelleyerek önemli bir rahatlama sağlayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın