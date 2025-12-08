Ne Su Isıtıcısı Ne de Buzdolabı: Uzmanlar, Şimşekli Havada Fişten Çekmeniz Gereken Ev Aletini Açıkladı
Kaynak: https://tn.com.ar/tecno/novedades/202...
Özellikle yoğun fırtınalı ve şimşekli havaların başlamasıyla birlikte evlerde yaşanan voltaj dalgalanmaları, özellikle modern elektronik cihazlar için büyük risk taşıyor. Uzmanlar, olası bir maddi hasarı önlemek için evde bulunan tüm aletler arasında mutlaka fişinin çekilmesi gereken ilk cihazın televizyon olduğunu kesin bir dille belirtiyor. Uzaktan kumandayla kapatmanın yetersiz kaldığı bu durumda, sadece güç değil, tüm kablo bağlantılarının kesilmesi öneriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fırtına geldiğinde tehlike çanları televizyonlar için çalıyor: İşte yapmanız gerekenler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu risk nedeniyle, ev elektroniği uzmanları, fırtınalı havalarda en güvenli tedbirin televizyonun fiziksel olarak elektrik ağından ayrılması olduğunu belirtiyor.
Televizyonun ardından, elektrik fırtınalarında en çok hasar gören diğer cihazlar arasında modemler ve uydu alıcıları geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın