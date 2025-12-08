Ne Su Isıtıcısı Ne de Buzdolabı: Uzmanlar, Şimşekli Havada Fişten Çekmeniz Gereken Ev Aletini Açıkladı

Hava kararıp ilk şimşekler çakmaya başladığında akıllara gelen 'Aletlerin fişini çekmeli miyiz?' sorusunun cevabı, uzmanlar tarafından net bir şekilde veriliyor. Uzmanlar, hem büyük bir sorundan hem de ciddi bir maddi kayıptan kaçınmak için şüphesiz fişten çekilmesi gereken ilk cihazın televizyon olduğunu vurguluyor.

Modern televizyonlar, özellikle LED, QLED ve OLED modelleri, stabil voltajlarla çalışmaya ihtiyaç duyan son derece hassas güç kaynakları ve elektronik kartlara sahip. Elektrik fırtınası sırasında şebekede aniden yükselip düşen voltajlar, hatta yakına düşen yıldırımın sebep olabileceği binlerce voltluk elektrik darbeleri, bu hassas yapıyı kolaylıkla tahrip edebilir. Yıldırımın doğrudan eve düşmesi bile gerekmiyor; tek bir güçlü voltaj dalgalanması, televizyonun ana kartını, dahili güç ünitesini veya kondansatörlerini kalıcı olarak yakabilir.