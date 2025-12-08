onedio
Ne Su Isıtıcısı Ne de Buzdolabı: Uzmanlar, Şimşekli Havada Fişten Çekmeniz Gereken Ev Aletini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
08.12.2025 - 03:01

Özellikle yoğun fırtınalı ve şimşekli havaların başlamasıyla birlikte evlerde yaşanan voltaj dalgalanmaları, özellikle modern elektronik cihazlar için büyük risk taşıyor. Uzmanlar, olası bir maddi hasarı önlemek için evde bulunan tüm aletler arasında mutlaka fişinin çekilmesi gereken ilk cihazın televizyon olduğunu kesin bir dille belirtiyor. Uzaktan kumandayla kapatmanın yetersiz kaldığı bu durumda, sadece güç değil, tüm kablo bağlantılarının kesilmesi öneriliyor.

Kaynak: https://tn.com.ar/tecno/novedades/202...
Fırtına geldiğinde tehlike çanları televizyonlar için çalıyor: İşte yapmanız gerekenler!

Hava kararıp ilk şimşekler çakmaya başladığında akıllara gelen 'Aletlerin fişini çekmeli miyiz?' sorusunun cevabı, uzmanlar tarafından net bir şekilde veriliyor. Uzmanlar, hem büyük bir sorundan hem de ciddi bir maddi kayıptan kaçınmak için şüphesiz fişten çekilmesi gereken ilk cihazın televizyon olduğunu vurguluyor. 

Modern televizyonlar, özellikle LED, QLED ve OLED modelleri, stabil voltajlarla çalışmaya ihtiyaç duyan son derece hassas güç kaynakları ve elektronik kartlara sahip. Elektrik fırtınası sırasında şebekede aniden yükselip düşen voltajlar, hatta yakına düşen yıldırımın sebep olabileceği binlerce voltluk elektrik darbeleri, bu hassas yapıyı kolaylıkla tahrip edebilir. Yıldırımın doğrudan eve düşmesi bile gerekmiyor; tek bir güçlü voltaj dalgalanması, televizyonun ana kartını, dahili güç ünitesini veya kondansatörlerini kalıcı olarak yakabilir.

Bu risk nedeniyle, ev elektroniği uzmanları, fırtınalı havalarda en güvenli tedbirin televizyonun fiziksel olarak elektrik ağından ayrılması olduğunu belirtiyor.

Cihazı sadece kumanda ile kapatmak yetersizdir; gerçek bir koruma için atılması gereken adımlar daha kapsamlıdır. Uzmanlar, televizyonun güç fişinin yanı sıra, uydu alıcısı veya oyun konsollarına giden HDMI kablosunun ve voltaj piklerini iletebilme potansiyeli olan anten veya kablolu yayın kablosunun da mutlaka çıkarılmasını tavsiye ediyor. Tek bir kuvvetli elektrik darbesinin, onarım maliyetinin cihazın değerinin yüzde 40 ila yüzde 70'ine ulaşabildiği düşünüldüğünde, kullanıcıları televizyonsuz bırakabileceği uyarısı yapılıyor.

Televizyonun ardından, elektrik fırtınalarında en çok hasar gören diğer cihazlar arasında modemler ve uydu alıcıları geliyor.

Çoğu kişinin güvendiği voltaj düzenleyici veya regülatörlerin dahi, yıldırım kaynaklı aşırı voltaj pikleri karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor. Ulusal Sanayi Teknolojisi Enstitüsü (INTI) uzmanları, kaliteli UPS’ler veya özel IRAM varistörlü koruyucuların bir miktar ek güvenlik sağladığını kabul etse de, fırtına devam ederken tüm ekipmanın fişten çekilmesinin tek yüzde yüz etkili önlem olduğunun altını çiziyor. Televizyonun yanı sıra, çok hassas elektronik kartlara sahip modemler, Wi-Fi yönlendiriciler, video oyun konsolları, ses sistemleri ve TV dekoderleri gibi diğer cihazların da tek bir voltaj pikiyle yanma riski taşıdığı unutulmamalıdır.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
