Etkilenmemek Elde Değil: National Geographic Yılın Fotoğraflarını Seçti
National Geographic, her sene sonunda paylaştığı yıl seçkisini bu sene de yayınladı. Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılarından gelen en etkileyici anları seçerek bir seçki düzenleyen National Geographic, bu sene de büyüleyici anlara imza atıldığını gösterdi.
Bu senenin National Geographic seçkisinde, hayvanlar dünyasından sosyal hayata, manzaralardan çalışma hayatına birçok alanda fotoğraflar yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arıların her zaman çalıştığını kim söyledi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sel bölgesinde hayat nasıl mı?
Deniz mercanlarını koruyalım!
Dünyanın en büyük buluşması: Mahakumbh Mela
Kim var orda?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın