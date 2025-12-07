onedio
Etkilenmemek Elde Değil: National Geographic Yılın Fotoğraflarını Seçti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 19:48

National Geographic, her sene sonunda paylaştığı yıl seçkisini bu sene de yayınladı. Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılarından gelen en etkileyici anları seçerek bir seçki düzenleyen National Geographic, bu sene de büyüleyici anlara imza atıldığını gösterdi. 

Bu senenin National Geographic seçkisinde, hayvanlar dünyasından sosyal hayata, manzaralardan çalışma hayatına birçok alanda fotoğraflar yer alıyor.

Arıların her zaman çalıştığını kim söyledi?

Fotoğraf: Karine Aigner

Akşam saatlerinde, bir ayçiçeği üzerinde dinlenen bal arısı oldukça yumuşak bir yatak bulmuş gibi görünüyor. 'Ayçiçeği bacası arısı' olarak bilinen bu tür, genellikle ayçiçeklerinin dibinde yuva yapar ve çiftçiler ekinlerini döndürdükçe onlarla birlikte hareket eder!

Sel bölgesinde hayat nasıl mı?

Fotoğraf: Lalo de Almeida

Anamã, iki yıl süren eşi görülmemiş kuraklığın ardından yağışlı mevsimin geri dönmesiyle rahatlayan Amazon Nehri'nin taşkın yatağında bulunuyor. Kasaba sakinleri ise evlerini daha yüksek ayaklara oturtarak bu duruma uyum sağlıyor. Bel hizasına kadar gelen su, voleybol oynamaya da engel değil.

Deniz mercanlarını koruyalım!

Fotoğraf: Manu San Felix

Solomon Adaları, gezegendeki en çeşitli mercan resiflerine ev sahipliği yapıyor. Bu yılın başlarında bu ada ülkesi, altı ülkeyi kapsayan ve dünyadaki mercan türlerinin yüzde 76'sını barındıran, 59 milyon dönümlük deniz sularını korumayı taahhüt etti.

Dünyanın en büyük buluşması: Mahakumbh Mela

Fotoğraf: George Steinmetz

Hindistan, her 144 yılda bir, dünyanın en büyük buluşması olan Mahakumbh Mela'ya ev sahipliği yapıyor. Bu dini festival, Ganj, Yamuna ve efsanevi Saraswati nehirlerinin birleştiği noktada düzenleniyor.

Kim var orda?

Fotoğraf: Fernando Faciole

Brezilya'nın Atlantik Ormanı'nda nadir görülen dev armadilloların yuvalarını izlerken, fotoğrafçı Fernando Faciole başka bir nesli tükenmekte olan hayvanla karşı karşıya geldi: Jjaguar. Fakat aşırı ve hızlı ormansızlaşma buradaki popülasyonu büyük ölçüde azalttı.

National Geographic'in yıl seçkisini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
