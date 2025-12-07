onedio
Tüm Zamanların En Çok Satan Otomobili Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 17:27

En çok satan otomobil markalarını hiç merak ettiniz mi? Yıl sonu yaklaşırken ilgi çekici listeler teker teker paylaşılıyor. Bu kez ise World Wide Mobility, tüm zamanların en çok satan 10 arabasını açıkladı! Bazı modellerin güvenilirliği, zamansız tasarımı ve farklı pazarlara uyum sağlama yeteneği sayesinde zaman içerisinde gerçek ikonlar haline geldiğinin altı çizildi.

Bakalım, dünya genelinde tüm zamanların en çok satan 10 arabası neymiş, zirvede hangi marka/hangi model bulunuyor?

Kaynak

Tüm zamanların en çok satan otomobili Toyota Corolla oldu.

Bir Japon markası olan Toyota, 1937 yılında kuruldu. Toyota, yılda yaklaşık 10 milyon araç üreterek dünyanın en büyük otomobil üreticisi ünvanını aldı. Corolla ise dünyanın en çok satan otomobili oldu. Corolla, dünya genelinde 50 milyondan fazla kez satıldı.

1966'daki lansmanından bu yana, dayanıklılığı, düşük bakım maliyetleri ve yakıt verimliliği sayesinde Toyota Corolla, 150'den fazla ülkeye ulaştı. World Wide Mobility'nin aktardığına göre, dünyada her birkaç saniyede bir, bir Corolla satışı yapılıyor!

Listenin ikinci sırasında ise 'Ford F-Serisi' 40 milyondan fazla satışla yer alıyor. Amerikan pikaplarının gerçek sembolü olan Ford F-Serisi, 40 yılı aşkın süredir satışlarda lider konumda yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında da 'Volkswagen Golf'  30 milyondan fazla satışla yer alıyor. Avrupa'nın simgesi haline gelen Golf, aynı zamanda tüm zamanların en popüler kompakt otomobillerinden biri olarak tanımlanıyor. Çok yönlülüğü, geniş versiyon yelpazesi ve zamansız tasarımı, onu dünya çapında bir başarıya ulaştırıyor.

Peki dünyada en çok satan 10 otomobil nedir?

Listenin dördüncü sırasında 'Volkswagen - Passat' 27 milyondan fazla satışla yer alıyor. Konforlu ve güvenilir bir sedan arayan sürücüler için Passat, yıllardır en çok tercih edilen arabalar arasında yer alıyor.

En çok satan beşinci araba ise 25 milyondan fazla satan 'Honda Civic'. Verimlilik, sportiflik ve güvenilirlik dengesi ile tanınan bu model, en sevilen Japon otomobillerinden biri olarak listede yer alıyor.

Listenin devamı ise şu şekilde:

  • Honda Accord - 23 milyondan fazla satış

  • Volkswagen Beetle - 21 milyondan fazla satış

  • Ford Escort - 20 milyondan fazla satış

  • Toyota Camry - 17 milyondan fazla satış

  • Lada Classic - 16 milyondan fazla satış

