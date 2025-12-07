onedio
Avrupa'da Yarı Zamanlı Çalışma Haritası Açıklandı: Türkiye Listenin Kaçıncı Sırasında?

Avrupa’da Yarı Zamanlı Çalışma Haritası Açıklandı: Türkiye Listenin Kaçıncı Sırasında?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 15:40

Avrupa’da işgücü dinamikleri hızla değişirken, yarı zamanlı çalışma pek çok ülkede hem çalışanlar hem de işverenler açısından giderek daha önemli bir seçenek haline geliyor. Esneklik arayışı, yaşam tarzındaki dönüşümler ve ekonomik koşullar bu çalışma modelini farklı coğrafyalarda farklı seviyelerde öne çıkarıyor. Kimi ülkelerde yarı zamanlı istihdam neredeyse iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olurken bazı ülkelerde hâlâ sınırlı bir uygulama olarak kalıyor. Bu geniş yelpazede Türkiye’nin konumu ise merak edilen başlıklardan biri. Peki bu tabloda Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: Eurostat

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İş dünyasında esneklik arayışı giderek güçlenirken, yarı zamanlı çalışma pek çok Avrupa ülkesinde belirgin bir farklılaşma gösteriyor.

İş dünyasında esneklik arayışı giderek güçlenirken, yarı zamanlı çalışma pek çok Avrupa ülkesinde belirgin bir farklılaşma gösteriyor.

Özellikle gençler, kadınlar ve çalışma kapasitesi sınırlı gruplar arasında yaygınlaşan bu model, hem ekonomik koşullar hem de toplumsal dinamikler doğrultusunda ülkeden ülkeye ciddi şekilde değişiyor.

Eurostat’ın 2024 verilerine göre AB genelinde çalışanların %17,1’i yarı zamanlı istihdam ediliyor. OECD ise haftada 30 saat ve altındaki çalışma sürelerini yarı zamanlı olarak tanımlıyor. Ancak tablo Avrupa'nın tamamında homojen değil: Bulgaristan'da oran %1,5 seviyesindeyken, listenin zirvesindeki İsviçre’de %40,5’e ulaşıyor. Hollanda ise %38,9 ile bu alanda uzun süredir önde gelen ülkelerden biri.

Avusturya ve Almanya'da da her üç çalışandan biri yarı zamanlı istihdamda yer alıyor.

Avusturya ve Almanya’da da her üç çalışandan biri yarı zamanlı istihdamda yer alıyor.

Buna karşılık Bosna Hersek, Romanya, Hırvatistan, Slovakya ve Macaristan gibi ülkelerde bu oran %5’in altında seyrediyor. Genel olarak Batı ve Kuzey Avrupa’da yarı zamanlı çalışma daha yaygınken, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da çok daha sınırlı.

Peki Türkiye nerede?

Peki Türkiye nerede?

Türkiye, Avrupa genelindeki sıralamada orta sıralarda yer alıyor. Yarı zamanlı çalışma burada da çok yaygın sayılmaz. Türkiye’de yarı zamanlı çalışanların oranı %10,7. Bu oran erkeklerde %7,4, kadınlarda ise %17,1. Yani Türkiye’de yarı zamanlı çalışma Avrupa ortalamasının altında kalsa da, özellikle kadın istihdamında dikkate değer bir paya sahip.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
