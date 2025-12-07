onedio
Ne Erzurum'da Ne Artvin'de: Mimar Ömer Yılmaz Cag Kebabı Yemek İçin En Lezzetli Yeri Açıkladı

Metehan Bozkurt
07.12.2025 - 15:14

Cag Kebabı ülkemizin en sevilen lezzetlerinden bir tanesi. Tadı her ne kadar yöreden yöreye değişse de anavatanı Erzurum olan bu lezzet, sizler de takdir edersiniz ki her yerde yenmiyor.

Ülkenin dört bir yanında tadım testleri yapan Mimar Ömer Yılmaz, bu sefer de Cag Kebabı'nın yenileceği en iyi yeri açıkladı. Fakat bu yer ne Erzurum'da ne de Artvin'de...

İsterseniz, hep birlikte bakalım...

Cag Kebabı ülkemizin en büyük temsilcilerinden biliyorsunuz.

Cağ kebabı, Erzurum’un özellikle Oltu ilçesine özgü, Türkiye’nin en kendine has et yemeklerinden biridir. Hem yapılışı hem lezzetiyle tüm dünyada da biliniyor.

E haliyle Cag Kebabı her yerde yenmiyor. Her ne kadar Erzurum'a özgü de olsa Cag Kebabı'nı başka illerde daha iyi bir şekilde yemek mümkün.

Ömer Yılmaz, bu tarz lezzetleri sık sık deneyerek yorumlarını paylaşıyor.

Mimar ve Stratejik Planlama Koordinatörü unvanıyla bilinen Yılmaz'ın radarında bu sefer Cag Kebabı vardı. Paylaştığı listede ise Cag Kebabı'nın bulunduğu yerleri alfabetik sırayla dizdi.

Peki en iyi Cag Kebabı nerede? Yılmaz'ın analizi şöyleydi:

'Bunların hepsinde yedim. Koç'un Erzurum şubesinde 1999-2000'de defalarca, Ankara şubesinde güncel olarak defalarca yedim.

Bana göre açık ara -bakın açık ara diyorum- Türkiye'deki en iyi cağ kebabı Koç Ankara'da.

Pahalı mı pahalı.'

Bakalım diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

