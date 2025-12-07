onedio
Vatandaşlar Mutlu: 30 Yıl Önceki Gizemli Aşı, Toros Dağları’nda Beklenmedik Bir Geçim Kaynağına Dönüştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 14:17

Toros Dağları’nın iç kesimlerinde yıllar önce sessizce yapılan bir aşılamanın izleri, bugün bölge halkı için önemli bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Kimliği bilinmeyen bir kişinin yabani alıç ağaçlarına yaptığı “beşbıyık” aşıları, yıllar içinde doğal şartlarda büyüyerek çoğaldı ve bugün pazarda yüksek fiyata alıcı bulan değerli bir dağ meyvesine dönüştü. Hiç kimsenin fark etmeden olgunlaşan bu ağaçlar, hem doğal lezzeti hem de sağladığı ekonomik katkıyla yöre halkının yüzünü güldürüyor.

Kaynak: İHA

Antalya’nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları’nın derinliklerinde yıllar önce sessiz sedasız yapılan bir aşılamanın meyveleri bugün adeta bölge halkının geçim kaynağına dönüştü.

Yabani alıç ağaçlarına yaklaşık 25–30 yıl önce kimliği bilinmeyen biri tarafından yapılan “beşbıyık” (muşmula/yeni dünya) aşıları, yıllar sonra doğanın içinde kimseye görünmeden büyüyüp serpildi. Şimdi ise kilosu 100 ila 150 lira arasında alıcı bulan bu meyveler, bölgedeki vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Torosların yüksek kesimlerinde mantar toplarken aşılı ağaçlarla karşılaşan Fatma Kara, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kara, bulunduğu bölgenin tamamen bakir doğaya sahip olduğunu, egzoz dumanından uzak, gübre ve tarımsal işlem görmemiş bir alan olduğunu vurgulayarak, “Bağ değil bahçe değil… Yıllardır kimsenin fark etmediği dağ başında onlarca aşılanmış ağaç var. Sonradan öğrendik ki zamanında bir hayırsever gelip bunları aşılamış. Kim olduğu bilinmiyor. Sağ mı, değil mi, onu da bilen yok ama Allah razı olsun” dedi.

Bölge sakinleri, yıllar önce kim olduğu bilinmeyen bu kişinin sadece doğaya değil, bölgenin geleceğine de katkı yaptığını düşünüyor.

Aşılanan ağaçların sayısının hiç de az olmadığını belirten Kara, dağda yaşayan yörüklerin ve çobanların da bu meyvelerden faydalandığını söylüyor. Tadının oldukça güzel olduğunu belirten bölge halkı, meyvenin tamamen doğal ortamda yetiştiği için ayrıca rağbet gördüğünü ifade ediyor.

İzine rastlanmayan bu “hayırsever”, yıllar sonra bile hem doğal dengeye katkısıyla hem de sağladığı ekonomik fırsatla bölgede minnetle anılıyor.

Bugün pazarda yüksek fiyata alıcı bulan beşbıyık meyvesi, Toros Dağları’nın unutulmuş bir hikâyesini yeniden görünür kılıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
