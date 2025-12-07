Vatandaşlar Mutlu: 30 Yıl Önceki Gizemli Aşı, Toros Dağları’nda Beklenmedik Bir Geçim Kaynağına Dönüştü
Toros Dağları’nın iç kesimlerinde yıllar önce sessizce yapılan bir aşılamanın izleri, bugün bölge halkı için önemli bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Kimliği bilinmeyen bir kişinin yabani alıç ağaçlarına yaptığı “beşbıyık” aşıları, yıllar içinde doğal şartlarda büyüyerek çoğaldı ve bugün pazarda yüksek fiyata alıcı bulan değerli bir dağ meyvesine dönüştü. Hiç kimsenin fark etmeden olgunlaşan bu ağaçlar, hem doğal lezzeti hem de sağladığı ekonomik katkıyla yöre halkının yüzünü güldürüyor.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya’nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları’nın derinliklerinde yıllar önce sessiz sedasız yapılan bir aşılamanın meyveleri bugün adeta bölge halkının geçim kaynağına dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölge sakinleri, yıllar önce kim olduğu bilinmeyen bu kişinin sadece doğaya değil, bölgenin geleceğine de katkı yaptığını düşünüyor.
İzine rastlanmayan bu “hayırsever”, yıllar sonra bile hem doğal dengeye katkısıyla hem de sağladığı ekonomik fırsatla bölgede minnetle anılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın