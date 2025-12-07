Vatandaşlar Mutlu: 30 Yıl Önceki Gizemli Aşı, Toros Dağları’nda Beklenmedik Bir Geçim Kaynağına Dönüştü

Yabani alıç ağaçlarına yaklaşık 25–30 yıl önce kimliği bilinmeyen biri tarafından yapılan “beşbıyık” (muşmula/yeni dünya) aşıları, yıllar sonra doğanın içinde kimseye görünmeden büyüyüp serpildi. Şimdi ise kilosu 100 ila 150 lira arasında alıcı bulan bu meyveler, bölgedeki vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Torosların yüksek kesimlerinde mantar toplarken aşılı ağaçlarla karşılaşan Fatma Kara, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kara, bulunduğu bölgenin tamamen bakir doğaya sahip olduğunu, egzoz dumanından uzak, gübre ve tarımsal işlem görmemiş bir alan olduğunu vurgulayarak, “Bağ değil bahçe değil… Yıllardır kimsenin fark etmediği dağ başında onlarca aşılanmış ağaç var. Sonradan öğrendik ki zamanında bir hayırsever gelip bunları aşılamış. Kim olduğu bilinmiyor. Sağ mı, değil mi, onu da bilen yok ama Allah razı olsun” dedi.