Kış Soğuklarında Bitki Çaylarına İlgi Arttı: Uzmanlar Hangi Bitki Çaylarını Öneriyor?
Havanın hızla soğumasıyla birlikte Kırşehirli vatandaşlar bitki çaylarına yönelmeye başladı.
Gümüş, “Zencefil, zerdeçal ve çeşitli karışım çaylarını hem biz kullanıyoruz hem de vatandaşlara tavsiye ediyoruz. Hastalık döneminde içmek etkili olabilir ama asıl faydasını düzenli tüketimde görmek mümkün.” dedi.
İşte Kış Ayında İçilmesi Gereken Bitki Çayları
