Kış Soğuklarında Bitki Çaylarına İlgi Arttı: Uzmanlar Hangi Bitki Çaylarını Öneriyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
07.12.2025 - 12:23

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kırşehir’de vatandaşlar bitki çaylarına yöneldi. Aktarlar, bağışıklığı güçlendirmek için zencefil, ıhlamur, adaçayı ve kuşburnu gibi çayların düzenli tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki uzmanlar bu konuda neler diyor? Hangi bitki çayları içilmeli?

Kaynak: NTV

Havanın hızla soğumasıyla birlikte Kırşehirli vatandaşlar bitki çaylarına yönelmeye başladı.

Kentte aktarlık yapan Ünsal Gümüş, bağışıklığı güçlendirmek için özellikle kışa girmeden düzenli tüketilen bitki çaylarının önemli bir destek sunduğunu söyledi.

Gümüş, “Zencefil, zerdeçal ve çeşitli karışım çaylarını hem biz kullanıyoruz hem de vatandaşlara tavsiye ediyoruz. Hastalık döneminde içmek etkili olabilir ama asıl faydasını düzenli tüketimde görmek mümkün.” dedi.

Vatandaşlar da bu dönemde karanfil, rezene, adaçayı, ıhlamur ve kekik gibi çayları sıkça tercih ettiklerini belirterek bitki çaylarının kış aylarında güçlü bir koruyucu görevi gördüğünü ifade etti.

İşte Kış Ayında İçilmesi Gereken Bitki Çayları

  • Zerdeçal çayı: Sindirim sistemini destekler, mide–bağırsak rahatsızlıklarının hafiflemesine yardımcı olur. Dolaşım üzerindeki olumlu etkileriyle kalbin daha verimli çalışmasını destekler. İçerdiği C vitamini sayesinde soğuk algınlığına karşı gövdeyi güçlendirir.

  • Ihlamur çayı: Grip ve soğuk algınlığı belirtilerini azaltır, iltihapla savaşan doğal bileşenler içerir. Terlemeyi ve idrar söktürmeyi teşvik ederek vücudun arınmasına katkıda bulunur.

  • Adaçayı: Boğaz ağrısı ve öksürükte rahatlama sağlar. Kolesterolü dengelemeye destek olur ve kanser hücrelerinin gelişimini baskılayan bileşenler içerir.

  • Kuşburnu çayı: C vitamini bakımından zengin olmasıyla bilinir. Soğuk algınlığı ve gripte semptomları hafifletir, bağışıklık sistemini güçlendirirken vücuttaki iltihapları azaltmaya yardımcı olur.

