Bilim İnsanları Açıkladı: Köpeklerin Sahibini Yalaması Ruh Sağlığını Güçlendiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 08:53

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma köpeklerle büyüyen gençlerin neden daha mutlu ve daha dengeli bir ruh haline sahip olduğunu şaşırtıcı bir mekanizmayla açıklıyor. Bulgular, köpeklerle kurulan yakın temasın hatta zaman zaman yalanmanın bile gençlerin psikolojik iyilik halini ve sosyal ilişkilerini güçlendiren biyolojik bir etkileşim yarattığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre köpeklerin mikrobiyomu gençlerin bağırsak-beyin hattını etkileyerek ruh sağlığını sandığımızdan çok daha fazla şekillendiriyor.

Kaynak: https://www.eurek.org/news-releases/1...
Japonya’dan gelen yeni bir araştırma, köpeklerle yaşayan ergenlerin neden daha mutlu olduğuna dair şaşırtıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Japonya’dan gelen yeni bir araştırma, köpeklerle yaşayan ergenlerin neden daha mutlu olduğuna dair şaşırtıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Azabu Üniversitesi’nden Prof. Takefumi Kikusui ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, köpeklerle yakın temas, özellikle de yalanma, gençlerin ruhsal iyilik halini beklenmedik şekilde güçlendirebiliyor.

345 gencin katıldığı araştırmada gençlerin bir bölümü evde köpeklerle büyürken, diğerleri hayatlarında düzenli bir köpek temasına sahip değildi. Köpek sahibi olan gençler mutluluk ve ruh sağlığı testlerinde belirgin biçimde daha yüksek puan aldı.

Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği nokta ise köpek tükürüğünde bulunan “mikrobiyom” adı verilen bakteriyel yapı.

Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği nokta ise köpek tükürüğünde bulunan “mikrobiyom” adı verilen bakteriyel yapı.

Laboratuvarda bu bakteriler farelere aktarıldığında, hayvanların daha sosyal, daha girişken ve daha sakin davrandığı gözlemlendi. Prof. Kikusui, köpeklerle yaşayan gençlerin bağırsak mikrobiyotasının farklılaştığını, bunun da bağırsak-beyin hattı üzerinden ruh halini olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

Üstelik durum yalnızca bireysel iyilik haliyle sınırlı değil. Araştırmada köpek besleyen gençlerin aileleri ve arkadaşlarıyla daha sıcak ve güçlü bağlar kurduğu da ortaya çıktı. İnsanlarla köpekler arasında küçük miktarlarda mikroorganizma alışverişi olabildiğini hatırlatan uzmanlar, tıpkı insanlar arasındaki öpüşmede olduğu gibi, temasın mikrobiyomu etkileyerek davranışları şekillendirebileceğini vurguluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Can vanKamp

20 yıl köpekle yaşamış, uzun zamandır da altı kediyle birebir muhatap biri olarak gönül rahatlığıyla diyebilirim ki: İkisi de baş tacıdır ama köpek candır, k... Devamını Gör