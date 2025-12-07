Bilim İnsanları Açıkladı: Köpeklerin Sahibini Yalaması Ruh Sağlığını Güçlendiriyor

Laboratuvarda bu bakteriler farelere aktarıldığında, hayvanların daha sosyal, daha girişken ve daha sakin davrandığı gözlemlendi. Prof. Kikusui, köpeklerle yaşayan gençlerin bağırsak mikrobiyotasının farklılaştığını, bunun da bağırsak-beyin hattı üzerinden ruh halini olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

Üstelik durum yalnızca bireysel iyilik haliyle sınırlı değil. Araştırmada köpek besleyen gençlerin aileleri ve arkadaşlarıyla daha sıcak ve güçlü bağlar kurduğu da ortaya çıktı. İnsanlarla köpekler arasında küçük miktarlarda mikroorganizma alışverişi olabildiğini hatırlatan uzmanlar, tıpkı insanlar arasındaki öpüşmede olduğu gibi, temasın mikrobiyomu etkileyerek davranışları şekillendirebileceğini vurguluyor.