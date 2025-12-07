Bilim İnsanları Açıkladı: Köpeklerin Sahibini Yalaması Ruh Sağlığını Güçlendiriyor
Japonya’da yapılan yeni bir araştırma köpeklerle büyüyen gençlerin neden daha mutlu ve daha dengeli bir ruh haline sahip olduğunu şaşırtıcı bir mekanizmayla açıklıyor. Bulgular, köpeklerle kurulan yakın temasın hatta zaman zaman yalanmanın bile gençlerin psikolojik iyilik halini ve sosyal ilişkilerini güçlendiren biyolojik bir etkileşim yarattığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre köpeklerin mikrobiyomu gençlerin bağırsak-beyin hattını etkileyerek ruh sağlığını sandığımızdan çok daha fazla şekillendiriyor.
Japonya’dan gelen yeni bir araştırma, köpeklerle yaşayan ergenlerin neden daha mutlu olduğuna dair şaşırtıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.
Bilim insanlarının özellikle dikkat çektiği nokta ise köpek tükürüğünde bulunan “mikrobiyom” adı verilen bakteriyel yapı.
