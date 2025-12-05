Duygusal Yükü Taşıyamıyorlar: Depresyona En Meyilli Burçlar

Listenin üçüncü sırasında Oğlak var. Akrep ve Yengeç kadar yoğun duygusal dalgalanmalar yaşamasa da en büyük yükü kendi omuzlarına yükleme eğiliminde. Başarıya ulaşmak için kurduğu yüksek beklentiler, zaman zaman tükenmişlik ve tatminsizlik yaratıyor.

Oğlak için “başarısızlık” kabul edilemez gibi görünse de, sürekli çıtayı yükseltmek bugünü yaşamayı zorlaştırıyor. Bu burcun depresif eğilimlerle başa çıkabilmesi için sahip olduklarına şükretmeyi ve anın değerini görmeyi öğrenmesi önemli.