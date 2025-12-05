onedio
Duygusal Yükü Taşıyamıyorlar: Depresyona En Meyilli Burçlar

05.12.2025 - 12:17

Duyguları derin yaşayan bazı burçlar hayatın iniş çıkışlarında diğerlerine göre daha fazla zorlanabiliyor. Yoğun hisler, geçmişe takılma eğilimi ya da kendine aşırı baskı kurma gibi özellikler, zaman zaman karamsarlığa kapı aralayabiliyor. Elbette tek başına burçlar depresyonun nedeni olamaz; ancak astrolojide bazı işaretlerin duygusal yükü daha ağır taşıdığı biliniyor. İşte bu nedenle uzman yorumlarında sık sık depresyona daha yatkın olduğu söylenen burçlar öne çıkıyor.

İşte depresyona en meyilli burçlar...

Akrep Burcu

Akrepler için hayat genellikle kolay işlemiyor. Yönetici gezegenleri olan Pluto’nun yoğun dönüşüm enerjisi, bu burcu sürekli bir yenilenme döngüsüne sokuyor. Duygular söz konusu olduğunda sabit su enerjisi, Akreplerin ağır hisleri içinde sıkışmasına neden olabiliyor.

Gölgeli yanları güçlü, tutkusu derin olan bir burç oldukları için düşük enerji dönemlerinde bu yoğunluk bir anda durağanlığa dönüşebiliyor. Akrepler için karanlık zamanlarda ışığı aramak ve yeniden doğma güçlerine inanmaktan vazgeçmemek kritik.

Yengeç Burcu

Depresyona en yatkın ikinci burç ise duyarlılığıyla öne çıkan Yengeç. Su grubundan gelen duygusal derinlik, zaman zaman yoğun iniş çıkışlar yaratıyor. Üstelik Yengeç’in yöneticisi Ay olduğu için ruh halleri de oldukça değişken olabiliyor.

Bu burcun en belirgin özelliklerinden biri de güçlü hafızası. Geçmişi sık sık idealize eden Yengeç, nostaljinin ağırlığı altında bugünle bağını koparma riski taşıyabiliyor. Yengeçlerin unutulmaması gereken en önemli şey: Hiçbir dönem tam anlamıyla kusursuz değildi; zihnin romantikleştirdiğine kapılmamak gerek.

Oğlak Burcu

Listenin üçüncü sırasında Oğlak var. Akrep ve Yengeç kadar yoğun duygusal dalgalanmalar yaşamasa da en büyük yükü kendi omuzlarına yükleme eğiliminde. Başarıya ulaşmak için kurduğu yüksek beklentiler, zaman zaman tükenmişlik ve tatminsizlik yaratıyor.

Oğlak için “başarısızlık” kabul edilemez gibi görünse de, sürekli çıtayı yükseltmek bugünü yaşamayı zorlaştırıyor. Bu burcun depresif eğilimlerle başa çıkabilmesi için sahip olduklarına şükretmeyi ve anın değerini görmeyi öğrenmesi önemli.

