Türkiye'deki Kış Senaryosunu Uzman İsim Açıkladı: Kar Ne Zaman Yağacak, Bu Kış Nasıl Geçecek?

2025’in sıcak ve kurak havasının ardından, Türkiye 2026 kışına da benzer bir tabloyla giriyor. Uzmanlar, batı kıyılarında yağmur ve rüzgârın etkili olacağını, iç ve doğu bölgelerde ise kuraklık ve ani soğuk hava dalgalarının gündemde olacağını belirtiyor. Barajlar için kritik olan yağışların bazı bölgelerde yetersiz kalabileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı