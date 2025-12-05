onedio
Türkiye'deki Kış Senaryosunu Uzman İsim Açıkladı: Kar Ne Zaman Yağacak, Bu Kış Nasıl Geçecek?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 09:39

2025’in sıcak ve kurak havasının ardından, Türkiye 2026 kışına da benzer bir tabloyla giriyor. Uzmanlar, batı kıyılarında yağmur ve rüzgârın etkili olacağını, iç ve doğu bölgelerde ise kuraklık ve ani soğuk hava dalgalarının gündemde olacağını belirtiyor. Barajlar için kritik olan yağışların bazı bölgelerde yetersiz kalabileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin büyük bölümünde ılık ve kurak bir kışın hakim olacağını açıkladı.

Kadıoğlu, “Sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyredecek. Zaman zaman kısa süreli soğuk hava dalgaları görülebilir ama kışın ana karakteri sıcaklık anomalileri olacak” dedi.

Yağış dağılımı ise bölgelere göre farklılık gösterecek. Batı ve güney kıyılarda kuraklık dikkat çekerken, Doğu Karadeniz’in normallerin üzerinde yağış alma ihtimali yüksek görünüyor.

Bölge Bölge Hava Tahminleri

Marmara: Sıcaklıklar ortalamanın 2–3°C üzerinde olacak. İstanbul ve çevresinde kış hissedilir düzeyde olmayabilir. Barajların beslenmesi açısından yağışlar kritik seviyede sınırlı.

Ege: İzmir, Aydın ve çevresinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 50–75 altında kalabilir. Tarımsal kuraklık riski yüksek.

Akdeniz: Batı Akdeniz’de belirgin kuraklık bekleniyor. Kıyılarda ise aralıklı sağanaklar ve fırtına riski bulunuyor. Toroslar’da yoğun kar olasılığı mevcut.

İç Anadolu: Ankara, Konya ve Eskişehir’de sıcaklık artışı ve yağış azlığı öne çıkıyor. Kar yağışlı gün sayısı azalacak, karın yerde kalma süresi kısa olacak.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz normallere yakın bir kış geçirebilir. Doğu Karadeniz ise Türkiye’nin en yağışlı bölgesi olma ihtimali yüksek. Kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Kars–Ardahan hattında sıcaklık sapmaları 4°C’yi geçebilir. Güneydoğu’da kuraklık belirginleşiyor, ani soğuk hava dalgaları zaman zaman etkili olacak.

Büyükşehirlerde Kış Senaryosu Nasıl Olacak?

İstanbul: Ilık ve mevsimsel yağışlı bir kış öngörülüyor. Deniz etkili kar olasılığı düşük ama kısa süreli yoğun kar sürprizleri mümkün.

Ankara: Aralıklı kar ve ayaz öne çıkıyor, kar yerde uzun süre kalmayacak.

İzmir: Lodos ve sağanaklar sık görülürken, kısa süreli kar ihtimali düşük ama mevcut. Su baskını riski dikkat çekiyor.

Antalya: Sağanaklar, fırtınalar ve kıyılarda hortum riski öne çıkıyor. Toroslar’da yoğun kar bekleniyor.

Bursa: Ilık ve sınırlı yağışlı bir kış senaryosu gündemde.

Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep: Erzurum’da sert kış koşullarına rağmen kar miktarı zaman zaman ortalamanın altında kalabilir. Diyarbakır ve Gaziantep’te kuraklık belirgin.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
