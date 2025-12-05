onedio
Ağaçlandırma Projeleri Ters Tepti: Çin’de Dev Yeşillendirme Hamlesi Su Kıtlığına Yol Açtı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
05.12.2025 - 07:54

Çin’in çölleşmeyle mücadele için başlattığı dev ağaçlandırma projeleri, yıllar sonra hiç beklenmeyen bir sorunla gündeme geldi. Ülkenin doğusunda ve kuzeybatısında yapılan ölçümler, milyarlarca ağacın bölgesel su döngüsünü değiştirdiğini ve topraklarda ciddi bir su kaybına yol açtığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, çevreyi koruma hedefiyle atılan bu büyük adımın, su kaynaklarını tahmin edilenden çok daha derinden etkilediğini belirtiyor.

Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
Çin’in çölleşmeyi durdurmak amacıyla başlattığı dev ağaçlandırma hamleleri, yıllar içinde beklenmedik bir sorun doğurdu.

Son kırk yılda dikilen milyarlarca ağaç, toprağın su dengesini tahmin edilenden çok daha fazla etkiledi ve geniş coğrafyalarda tatlı su kıtlığına yol açtı.

Yeni yayımlanan araştırmalara göre, ülkenin kuzeyinde 1978’de başlatılan “Büyük Yeşil Duvar” gibi projeler sayesinde ormanlık alan oranı yüzde 10’dan yüzde 25’in üzerine çıktı.

Bugün yeniden yeşillendirilen alanların büyüklüğü neredeyse bir ülke ölçeğine ulaşmış durumda. Ancak bu dev kazanımın görünmeyen bir maliyeti olduğu ortaya çıktı. Derin kökleriyle yer altı suyunu çeken ağaçlar, bu suyu yapraklarından atmosfere hızla geri salıyor; süreç büyüdükçe toprakların su tutma kapasitesi bölge genelinde düşmeye başladı.

2001–2020 dönemine ait verileri inceleyen bilim insanları, Doğu Muson Bölgesi ile Kuzeybatı Kurak Bölgesi’nde belirgin bir su kaybı yaşandığını saptadı. Çin yüzölçümünün yüzde 74’ünü oluşturan bu geniş alanlarda kullanılabilir tatlı su miktarı sürekli azalıyor.

Üstelik buharlaşıp atmosfere taşınan nemin aynı bölgeye yağış olarak dönmesi beklenirken, rüzgârlar nemi binlerce kilometre öteye sürüklüyor. Araştırmaya göre bazı bölgeler su bakımından zenginleşirken, nüfusun ve tarımın yoğun olduğu birçok yer giderek daha ciddi bir su kıtlığıyla karşı karşıya kalıyor.

