Ağaçlandırma Projeleri Ters Tepti: Çin’de Dev Yeşillendirme Hamlesi Su Kıtlığına Yol Açtı
Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
Çin’in çölleşmeyle mücadele için başlattığı dev ağaçlandırma projeleri, yıllar sonra hiç beklenmeyen bir sorunla gündeme geldi. Ülkenin doğusunda ve kuzeybatısında yapılan ölçümler, milyarlarca ağacın bölgesel su döngüsünü değiştirdiğini ve topraklarda ciddi bir su kaybına yol açtığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, çevreyi koruma hedefiyle atılan bu büyük adımın, su kaynaklarını tahmin edilenden çok daha derinden etkilediğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin’in çölleşmeyi durdurmak amacıyla başlattığı dev ağaçlandırma hamleleri, yıllar içinde beklenmedik bir sorun doğurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yayımlanan araştırmalara göre, ülkenin kuzeyinde 1978’de başlatılan “Büyük Yeşil Duvar” gibi projeler sayesinde ormanlık alan oranı yüzde 10’dan yüzde 25’in üzerine çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın