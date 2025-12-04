Seyahat Uzmanlarından Şaşırtan Uyarı: 2026'da Gidilmemesi Gereken Tek Ülke Burası Oldu

Pirincin, yağın, yumurtanın hatta taze sebzenin bile bulunamadığı uzun süredir biliniyor. Bu kıtlık yalnızca yerel halkı değil, turistik bölgeleri de doğrudan etkiliyor.

Market rafları boş, restoranlar menü hazırlamak için gerekli malzemelere ulaşamıyor. Bu yüzden otellerde doluluk oranları hızla düşüyor ve turist memnuniyeti ciddi biçimde azalıyor.

Sağlık Sisteminde Alarm Zilleri Çalıyor

Ekonomik krizle birlikte ülkenin sağlık sistemi de zor durumda. Dang humması, chikungunya ve 2024’te görülmeye başlayan oropuche virüsü aynı anda yayılıyor.

Bu hastalıklar genelde ölümcül olmasa da yüksek ateş ve yoğun halsizlik gibi etkiler nedeniyle tedavi gerektiriyor. Fakat Küba’da ilaç sıkıntısı, ekipman eksikliği ve elektrik yetersizliği yüzünden hastaneler sınırlı kapasiteyle çalışıyor. Bu da en basit sağlık probleminin bile turistler için ciddi risk oluşturmasına yol açıyor.

Suç Oranlarındaki Artış Turistleri Hedef Haline Getiriyor

Ekonomik çıkmazın en görünür sonuçlarından biri de suç oranlarındaki yükseliş. Turistlerin “parası olan” kişiler olarak görülmesi, hırsızlık ve gasp vakalarını artırmış durumda.

ABD Büyükelçiliği, son güvenlik uyarısında özellikle turist bölgelerinde kıtlık, elektrik yokluğu ve artan suçun ciddi risk oluşturduğunu açıkça belirtti.