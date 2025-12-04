onedio
Seyahat Uzmanlarından Şaşırtan Uyarı: 2026'da Gidilmemesi Gereken Tek Ülke Burası Oldu

Seyahat Uzmanlarından Şaşırtan Uyarı: 2026'da Gidilmemesi Gereken Tek Ülke Burası Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 17:06

Tatil planlarını şekillendirenler genelde riskli bölgelerden uzak durmaya çalışır, ancak bu yıl yapılan uyarı pek çok kişiyi şaşırttı. Seyahat uzmanları, popülerliği yıllarca zirvede kalan tropik bir destinasyonun 2026 için “gidilmemesi gereken ülkeler” listesine alındığını açıkladı. Enerji altyapısından sağlık sistemine, temel ihtiyaçlardan güvenliğe kadar pek çok alanda yaşanan ciddi sorunlar, bu ülkeyi kısa vadede tatil programlarında soru işareti haline getiriyor.

Seyahat uzmanları bu sene gidilmemesi gereken ülkeyi açıkladı.

Seyahat uzmanları bu sene gidilmemesi gereken ülkeyi açıkladı.

2026’da “gidilmemesi gereken ülkeler” listesine, bir zamanlar Karayiplerin en gözde tatil cenneti olan Küba girdi.

Travel Off Path’in aktardığı verilere göre ülkeye gelen turist sayısında yüzde 20–30’luk keskin bir düşüş yaşanıyor. Bunun temel nedeni ise ülkeyi tatil açısından zora sokan ciddi altyapı problemleri, derinleşen ekonomik kriz ve artan sağlık riskleri.

Peki Küba'ya neden gidilmemeli diye soracak olursanız...

Peki Küba'ya neden gidilmemeli diye soracak olursanız...

Küba’da yıllardır süren enerji sorunu son aylarda kritik seviyeye ulaşmış durumda. Şehirlerde, özellikle Havana’da, her gün saatlerce süren karartmalar yaşanıyor.

Normalde büyük tatil köylerinin jeneratörlerle bu sorunu aşması beklenir ancak yakıt sıkıntısı, ekipman arızaları ve yüksek talep nedeniyle oteller bile hizmet kısıtlamasına gidiyor. Klima çalışmıyor, su pompaları devre dışı kalıyor, restoran mutfakları düzenli servis veremiyor. Kısacası, rahat bir tatil hayal edenler için tablo hiç iç açıcı değil.

Temel Gıda Bulmak Bile Güçleşti

Temel Gıda Bulmak Bile Güçleşti

Pirincin, yağın, yumurtanın hatta taze sebzenin bile bulunamadığı uzun süredir biliniyor. Bu kıtlık yalnızca yerel halkı değil, turistik bölgeleri de doğrudan etkiliyor.

Market rafları boş, restoranlar menü hazırlamak için gerekli malzemelere ulaşamıyor. Bu yüzden otellerde doluluk oranları hızla düşüyor ve turist memnuniyeti ciddi biçimde azalıyor.

Sağlık Sisteminde Alarm Zilleri Çalıyor

Ekonomik krizle birlikte ülkenin sağlık sistemi de zor durumda. Dang humması, chikungunya ve 2024’te görülmeye başlayan oropuche virüsü aynı anda yayılıyor.

Bu hastalıklar genelde ölümcül olmasa da yüksek ateş ve yoğun halsizlik gibi etkiler nedeniyle tedavi gerektiriyor. Fakat Küba’da ilaç sıkıntısı, ekipman eksikliği ve elektrik yetersizliği yüzünden hastaneler sınırlı kapasiteyle çalışıyor. Bu da en basit sağlık probleminin bile turistler için ciddi risk oluşturmasına yol açıyor.

Suç Oranlarındaki Artış Turistleri Hedef Haline Getiriyor

Ekonomik çıkmazın en görünür sonuçlarından biri de suç oranlarındaki yükseliş. Turistlerin “parası olan” kişiler olarak görülmesi, hırsızlık ve gasp vakalarını artırmış durumda.

ABD Büyükelçiliği, son güvenlik uyarısında özellikle turist bölgelerinde kıtlık, elektrik yokluğu ve artan suçun ciddi risk oluşturduğunu açıkça belirtti.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
