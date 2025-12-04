Eşlerini En Çok Aldatan Meslekler Açıklandı: İlk 3 Sıra Şaşırttı!

Araştırmaya göre her beş çalışandan biri eşine sadık kalmıyor ve sadakatsizliklerin büyük bölümü yine iş ortamında filizleniyor. Hem fiziksel hem de duygusal yakınlaşmaların hangi mesleklerde daha yoğun görüldüğü de detaylı şekilde paylaşıldı.

Veriler, evlilik dışı ilişkilerin yüzde 85’inin iş yerinde başladığını gösteriyor. Bunun arkasında ise yoğun stres, uzun mesai saatleri ve iş arkadaşlarıyla geçirilen zamanın, fark edilmeden duygusal bağlara dönüşmesi yatıyor. Ortak öğle yemekleri, kahve molaları, ekip çalışmaları ve sürekli iletişim hâli, zamanla sınırların bulanıklaşmasına neden olabiliyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yalnızca fiziksel ilişkilerin değil, “duygusal aldatma”nın da iş yerlerinde hızla yaygınlaşması. Uzmanlar, çalışanların kendilerini en iyi anlayan kişilerin çoğu zaman yine iş arkadaşları olduğunu düşünmesi nedeniyle duygusal desteği de iş ortamında aradığını belirtiyor.