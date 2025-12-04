onedio
Eşlerini En Çok Aldatan Meslekler Açıklandı: İlk 3 Sıra Şaşırttı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 14:09

İngiltere’de yapılan yeni bir anket, iş hayatının özel yaşama etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre her beş çalışandan biri eşine sadık kalmıyor ve ilişkilerin büyük kısmı yine iş ortamında başlıyor. Stres, uzun çalışma saatleri ve meslektaşlarla kurulan yakın ilişkiler, bazı sektörlerde sadakatsizliği belirgin şekilde artırıyor.

Araştırmaya göre her beş çalışandan biri eşine sadık kalmıyor ve sadakatsizliklerin büyük bölümü yine iş ortamında filizleniyor. Hem fiziksel hem de duygusal yakınlaşmaların hangi mesleklerde daha yoğun görüldüğü de detaylı şekilde paylaşıldı.

Veriler, evlilik dışı ilişkilerin yüzde 85’inin iş yerinde başladığını gösteriyor. Bunun arkasında ise yoğun stres, uzun mesai saatleri ve iş arkadaşlarıyla geçirilen zamanın, fark edilmeden duygusal bağlara dönüşmesi yatıyor. Ortak öğle yemekleri, kahve molaları, ekip çalışmaları ve sürekli iletişim hâli, zamanla sınırların bulanıklaşmasına neden olabiliyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yalnızca fiziksel ilişkilerin değil, “duygusal aldatma”nın da iş yerlerinde hızla yaygınlaşması. Uzmanlar, çalışanların kendilerini en iyi anlayan kişilerin çoğu zaman yine iş arkadaşları olduğunu düşünmesi nedeniyle duygusal desteği de iş ortamında aradığını belirtiyor.

İşte En Çok Aldatan Meslek Grupları

1) Satış Sektörü

2) Öğretmenler ve Akademisyenler

3) Sağlık Sektörü

4) Taşımacılık ve Lojistik

5) Etkinlik Yönetimi

6) Mühendislik ve İmalat

7) İnşaat

8) Muhasebe, Bankacılık ve Finans

9) Bilgi Teknolojileri (IT)

10) Silahlı Kuvvetler

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
