onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilimsel Araştırmalar Yaşlanan Hücrelerin Doğal Yolla Yeniden Gençleştirilebileceğini Ortaya Koydu

Bilimsel Araştırmalar Yaşlanan Hücrelerin Doğal Yolla Yeniden Gençleştirilebileceğini Ortaya Koydu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 11:06

Bilim dünyasında son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri, yaşlanan hücrelerin yeniden canlandırılabileceğine dair ortaya konan yeni bulgular oldu. Özellikle mitokondrilerin yani hücrenin enerji üretim merkezlerinin yaşla birlikte zayıflaması uzun süredir birçok hastalığın temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Şimdi ise araştırmacılar, hücrelerin kendi biyolojik mekanizmalarından yararlanarak bu enerji kaybını tersine çevirebilecek doğal bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu yöntem, hem kalp hem beyin hem de kas dokusu için yepyeni tedavi kapılarını aralayabilecek potansiyele sahip.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir çalışma, hücresel yaşlanmayı yavaşlatmanın hatta geri çevirmenin kapısını araladı.

Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir çalışma, hücresel yaşlanmayı yavaşlatmanın hatta geri çevirmenin kapısını araladı.

Araştırmacılar, hücrenin enerji üretim merkezi olan mitokondrileri yenilemenin doğal bir yolunu keşfetti. Üstelik bu yöntem, herhangi bir genetik müdahale veya ilaç kullanımına ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Yaş aldıkça hücrelerimizdeki mitokondri sayısı azalıyor ve enerji üretimi zayıflıyor. Bu durum, kaslardan beyne, kalpten sinir sistemine kadar pek çok hastalığın oluşumunda rol oynuyor. Bilim insanları işte tam bu noktada, hücrenin kendi kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni bir mekanizmayı devreye sokmayı başardı.

Araştırmada kullanılan “Nanoflower” adı verilen çiçek biçimli ultra küçük parçacıklar, molibden disülfitten üretiliyor.

Araştırmada kullanılan “Nanoflower” adı verilen çiçek biçimli ultra küçük parçacıklar, molibden disülfitten üretiliyor.

Bu parçacıklar, hücre çevresindeki zararlı oksijen moleküllerini adeta süpürerek ortamdan uzaklaştırıyor. Böylece kök hücrelerde mitokondri üretimini tetikleyen genler doğal yoldan aktif hale geliyor.

Biyomedikal mühendisi Akhilesh Gaharwar, süreci şu sözlerle açıklıyor: “Sağlıklı hücreleri, enerji fazlalarını komşu zayıf hücrelerle gönüllüce paylaşmaları için yönlendirdik.”

Hasarlı hücreler yeniden canlanıyor

Kök hücreler zaten doğaları gereği mitokondri transferi yapabiliyor. Ancak nanoflower’larla desteklenen hücrelerde, bu paylaşım olağan seviyenin çok üzerine çıktı:

  • Mitokondri transferi laboratuvar deneylerinde iki katına çıktı.

  • Kalp kasındaki düz kas hücrelerinde, enerji paylaşımı sonrası hücresel canlılık 3–4 kat yükseldi.

  • Kemoterapiyle hasar görmüş kalp hücrelerinde bile yaşam oranı belirgin şekilde arttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın