Bilimsel Araştırmalar Yaşlanan Hücrelerin Doğal Yolla Yeniden Gençleştirilebileceğini Ortaya Koydu
Bilim dünyasında son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri, yaşlanan hücrelerin yeniden canlandırılabileceğine dair ortaya konan yeni bulgular oldu. Özellikle mitokondrilerin yani hücrenin enerji üretim merkezlerinin yaşla birlikte zayıflaması uzun süredir birçok hastalığın temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Şimdi ise araştırmacılar, hücrelerin kendi biyolojik mekanizmalarından yararlanarak bu enerji kaybını tersine çevirebilecek doğal bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu yöntem, hem kalp hem beyin hem de kas dokusu için yepyeni tedavi kapılarını aralayabilecek potansiyele sahip.
Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir çalışma, hücresel yaşlanmayı yavaşlatmanın hatta geri çevirmenin kapısını araladı.
Araştırmada kullanılan “Nanoflower” adı verilen çiçek biçimli ultra küçük parçacıklar, molibden disülfitten üretiliyor.
