Bilimsel Araştırmalar Yaşlanan Hücrelerin Doğal Yolla Yeniden Gençleştirilebileceğini Ortaya Koydu

Araştırmacılar, hücrenin enerji üretim merkezi olan mitokondrileri yenilemenin doğal bir yolunu keşfetti. Üstelik bu yöntem, herhangi bir genetik müdahale veya ilaç kullanımına ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Yaş aldıkça hücrelerimizdeki mitokondri sayısı azalıyor ve enerji üretimi zayıflıyor. Bu durum, kaslardan beyne, kalpten sinir sistemine kadar pek çok hastalığın oluşumunda rol oynuyor. Bilim insanları işte tam bu noktada, hücrenin kendi kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni bir mekanizmayı devreye sokmayı başardı.