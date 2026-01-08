onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yıla Bomba Gibi Giriş Yaptıran Dinamik Playlist

etiket Yıla Bomba Gibi Giriş Yaptıran Dinamik Playlist

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 13:01

Yeni yıl kararları alındı, spor salonu üyelikleri yapıldı (ya da niyet edildi), o toksik eski sevgili çoktan engellendi... Şimdi geriye tek bir şey kalıyor: Hayatının filmi başlarken arkada çalacak o epik müzikler! İşte dinlediğin an içindeki potansiyeli ortaya çıkaracak, 'Bu yıl benim yılım' dedirtecek playlist.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Weeknd - Sacrifice

2. Dua Lipa - Training Season

3. Fred again.. & Swedish House Mafia - Turn On The Lights again..

4. Güneş - NKBBI

5. Billie Eilish - LUNCH

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tiësto - The Motto

7. Shaboozey - A Bar Song

8. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good

9. Jonas Blue & Galantis - Mountains

10. Katy Perry - Woman's World

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Benson Boone - Beautiful Things

12. Kendrick Lamar - Not Like Us

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın