Yıla Bomba Gibi Giriş Yaptıran Dinamik Playlist
Yeni yıl kararları alındı, spor salonu üyelikleri yapıldı (ya da niyet edildi), o toksik eski sevgili çoktan engellendi... Şimdi geriye tek bir şey kalıyor: Hayatının filmi başlarken arkada çalacak o epik müzikler! İşte dinlediğin an içindeki potansiyeli ortaya çıkaracak, 'Bu yıl benim yılım' dedirtecek playlist.
1. The Weeknd - Sacrifice
2. Dua Lipa - Training Season
3. Fred again.. & Swedish House Mafia - Turn On The Lights again..
4. Güneş - NKBBI
5. Billie Eilish - LUNCH
6. Tiësto - The Motto
7. Shaboozey - A Bar Song
8. David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good
9. Jonas Blue & Galantis - Mountains
10. Katy Perry - Woman's World
11. Benson Boone - Beautiful Things
12. Kendrick Lamar - Not Like Us
