onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Vergi Veren Zenginden Kendi Kuaförlüğünü Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Vergi Veren Zenginden Kendi Kuaförlüğünü Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2026 - 17:51

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 12 Mart Perşembe günü nelere gülünmüş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Reaksiyon ölçüyor.

Reaksiyon ölçüyor.
twitter.com

Bu yaşta bu zeka...

Bu yaşta bu zeka...
twitter.com

Meşhur akım devam ediyor.

Meşhur akım devam ediyor.
twitter.com

Teknoloji...

Teknoloji...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temeli sağlam!

Temeli sağlam!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın