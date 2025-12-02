Günde 1 Saat Telefonsuz Yürümek Hayatınızı Nasıl Değiştiriyor?

Daha fazla anda kalma ve üretkenlik, azalan karamsarlık hissi ve daha sakin sabahlar.

Yürüyüşün faydaları bilimsel olarak da destekleniyor. Mayo Clinic, düzenli yürüyüşlerin kalp hastalıklarını önlemenin yanı sıra kemik ve kasları güçlendirdiğini, bilişsel işlevleri ve hafızayı geliştirdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, teknolojiye ara vermenin zihinsel sağlık için kritik olduğuna dikkat çekiyor. Psikiyatri ve Davranış Bilimleri uzmanı Dr. Rael Cahn, sessiz yürüyüşün farkındalık meditasyonuna benzediğini ve teknolojisiz yürüyüşün çok etkili olabileceğini söylüyor. Çalışmalar, yatmadan önce ve uyandıktan sonra telefon kullanımının anksiyete ve depresyona katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Bu nedenle yürüyüş sırasında teknolojiyi evde bırakmak, insanlara çevrelerine odaklanma ve rahatlama fırsatı sunuyor.

Başlangıçta telefon olmadan yürümek rahatsız edici olabilse de zamanla bu alışkanlık kolaylaşıyor ve faydaları hissediliyor. Dr. Cahn, “Gerçekten anda kalabildiğinizde, deneyimin zenginliği ve duyuların canlılığı sıkıcı değil, aksine oldukça tatmin edici oluyor” diyor.