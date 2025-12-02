onedio
Günde 1 Saat Telefonsuz Yürümek Hayatınızı Nasıl Değiştiriyor?

Metehan Bozkurt
02.12.2025 - 13:35

Günlük yürüyüşlerin sağlığa olan faydaları uzun zamandır biliniyor. Peki ya bu yürüyüşleri telefonunuzdan tamamen uzak, sadece çevrenize odaklanarak yapmak? Telefonsuz yürüyüş, hem bedeninizi hem de zihninizi dinlendirmenin basit ama etkili bir yolu olarak öne çıkıyor. Bir saat boyunca ekranlardan uzak kalmak, farkındalığınızı artırıyor, stresinizi azaltıyor ve güne daha sakin başlamanızı sağlıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/768954/...
Günlük yürüyüşlerin sağlığa faydaları uzun zamandır biliniyor.

Uzmanlar, yemekten sonra yürüyüş yapmanın sindirime ve genel sağlığa katkıda bulunduğunu vurguluyor. Ancak son dönemde öne çıkan telefonsuz yürüyüş trendi yürüyüşleri daha da etkili hale getiriyor.

Women’s Health muhabiri Serene Madani, bir hafta boyunca telefonunu evde bırakıp sadece çevresine odaklanarak bir saat yürümeyi denedi. Telefonuna bakmamak ve teknolojiden uzak durmak, onun yürüyüş sırasında farklı bir farkındalık geliştirmesini sağladı. Hatta bir gün, yürürken gözünü tek bir renge odaklayarak etrafındaki benzer renkleri tespit etmeye başladı. Bu küçük egzersiz, anda kalmayı ve çevreyi daha bilinçli gözlemlemeyi teşvik eden bir TikTok trendi haline geldi.

Madani, deneyimin sonunda dört önemli değişim fark etti.

Daha fazla anda kalma ve üretkenlik, azalan karamsarlık hissi ve daha sakin sabahlar.

Yürüyüşün faydaları bilimsel olarak da destekleniyor. Mayo Clinic, düzenli yürüyüşlerin kalp hastalıklarını önlemenin yanı sıra kemik ve kasları güçlendirdiğini, bilişsel işlevleri ve hafızayı geliştirdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, teknolojiye ara vermenin zihinsel sağlık için kritik olduğuna dikkat çekiyor. Psikiyatri ve Davranış Bilimleri uzmanı Dr. Rael Cahn, sessiz yürüyüşün farkındalık meditasyonuna benzediğini ve teknolojisiz yürüyüşün çok etkili olabileceğini söylüyor. Çalışmalar, yatmadan önce ve uyandıktan sonra telefon kullanımının anksiyete ve depresyona katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Bu nedenle yürüyüş sırasında teknolojiyi evde bırakmak, insanlara çevrelerine odaklanma ve rahatlama fırsatı sunuyor.

Başlangıçta telefon olmadan yürümek rahatsız edici olabilse de zamanla bu alışkanlık kolaylaşıyor ve faydaları hissediliyor. Dr. Cahn, “Gerçekten anda kalabildiğinizde, deneyimin zenginliği ve duyuların canlılığı sıkıcı değil, aksine oldukça tatmin edici oluyor” diyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
