Tek Bir Kupona Çıktı: 178 Milyon Euroluk Dev İkramiye Milyoner Etti
Kaynak: https://www.independent.co.uk/bulleti...
Avrupa’nın en büyük şans oyunlarından EuroMillions, cuma akşamı yapılan çekilişte 178 milyon Euroluk dev ikramiyeyi Fransa’da oynanan tek bir kupona kazandırdı. Ülkede büyük merak uyandıran talihlinin kimliği hala açıklanmazken, kazanan kişinin bu dev ödülden haberdar olup olmadığı bile konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’nın en büyük loto oyunlarından EuroMillions, cuma akşamı yapılan çekilişte 178 milyon Euroluk dev ikramiyeyi Fransa’daki tek bir kupona kazandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde EuroMillions’ın şansı yalnızca Fransa’ya uğramadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın