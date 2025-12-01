onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tek Bir Kupona Çıktı: 178 Milyon Euroluk Dev İkramiye Milyoner Etti

Tek Bir Kupona Çıktı: 178 Milyon Euroluk Dev İkramiye Milyoner Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 15:07

Avrupa’nın en büyük şans oyunlarından EuroMillions, cuma akşamı yapılan çekilişte 178 milyon Euroluk dev ikramiyeyi Fransa’da oynanan tek bir kupona kazandırdı. Ülkede büyük merak uyandıran talihlinin kimliği hala açıklanmazken, kazanan kişinin bu dev ödülden haberdar olup olmadığı bile konuşuluyor.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/bulleti...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa’nın en büyük loto oyunlarından EuroMillions, cuma akşamı yapılan çekilişte 178 milyon Euroluk dev ikramiyeyi Fransa’daki tek bir kupona kazandırdı.

Avrupa’nın en büyük loto oyunlarından EuroMillions, cuma akşamı yapılan çekilişte 178 milyon Euroluk dev ikramiyeyi Fransa’daki tek bir kupona kazandırdı.

Ülke genelinde “kim bu talihli?” sorusu dillerden düşmezken, kupon sahibinin kazancından hala habersiz olabileceği ihtimali bile konuşuluyor.

13 çekiliş boyunca devreden jackpot, 5-29-33-39-42 numaraları ile 3 ve 9 yıldızlarının doğru tahmin edilmesiyle nihayet sahibini buldu. Bu rakamlar, Fransa’da şimdiye kadar kazanılan en büyük dördüncü EuroMillions ikramiyesi olarak tarihe geçti. Ülkenin rekoru ise 2025’in ağustos ayında, Île-de-France bölgesinden birlikte oynayan beş arkadaşın kazandığı 250 milyon Euro’yla hala yerini koruyor.

Son dönemde EuroMillions’ın şansı yalnızca Fransa’ya uğramadı.

Son dönemde EuroMillions’ın şansı yalnızca Fransa’ya uğramadı.

Avusturya ve İrlanda’da da benzer büyüklükte ödüller son aylarda sahiplerini bulmuştu. Avrupa’nın farklı köşelerinde talihliler servetlerine sevinirken, Fransa’da 178 milyon Euroluk kuponun sahibi hâlâ büyük bir gizem olarak bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın