Tek Bir Kupona Çıktı: 178 Milyon Euroluk Dev İkramiye Milyoner Etti

Ülke genelinde “kim bu talihli?” sorusu dillerden düşmezken, kupon sahibinin kazancından hala habersiz olabileceği ihtimali bile konuşuluyor.

13 çekiliş boyunca devreden jackpot, 5-29-33-39-42 numaraları ile 3 ve 9 yıldızlarının doğru tahmin edilmesiyle nihayet sahibini buldu. Bu rakamlar, Fransa’da şimdiye kadar kazanılan en büyük dördüncü EuroMillions ikramiyesi olarak tarihe geçti. Ülkenin rekoru ise 2025’in ağustos ayında, Île-de-France bölgesinden birlikte oynayan beş arkadaşın kazandığı 250 milyon Euro’yla hala yerini koruyor.