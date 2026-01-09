onedio
Dünyada Eşi Yok, Sadece Türkiye’de Var! Yok Olma Tehlikesi Her Geçen Gün Büyüyor

Dünyada Eşi Yok, Sadece Türkiye'de Var! Yok Olma Tehlikesi Her Geçen Gün Büyüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 15:46

Antalya denince akla gelen simgelerden falezler, son dönemde kaygı verici gelişmelerle gündemde. Dünyada eşi bulunmayan tüf kaya yapısı, artan yapılaşma baskısı altında kalıyor. Uzmanlar, doğal ve sembolik değerlerin hızla aşındığını vurguluyor.

Kaynak: DHA

Dünyada eşi olmayan tüf kaya yapısı alarm veriyor

Dünyada eşi olmayan tüf kaya yapısı alarm veriyor

Dünyada benzeri olmayan tüf kaya yapısı ile öne çıkan Antalya falezleri, küresel ölçekte eşsiz kabul ediliyor. Uzmanlar, kaya türünün nadirliğine ve kıyı boyunca uzanan uzun falez hattına dikkat çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde Prof. Dr. Dipova, iddialı ifadeler kullanıyor ve risklere işaret ediyor.

Dipova, falezlerin taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı:

'Antalya'daki bu falezler dünyada tek, bunu artık çok iddialı bir şekilde söylüyoruz. Doğal ve sembolik değerleri, kullanıma açarsak, Türkiye olarak kaybederiz, hatta dünya olarak kaybederiz'

Ayrıca kaya türüne ilişkin yanlış adlandırmalara da vurgu yaptı:

'Kaya yapısı çok ilginç ve nadir bir kayadır. Adı da tufadır. Yıllarca yanlış bir ad verildi. Zaten tufa kayası da çok nadir bulunan bir kayadır. Dünyada en çok geniş alana yayılmış tufa da Antalya'dadır. Konu kıyı falezi olduğunda hem bu kadar uzun bir kıyı falezi olması hem de kayasının tufa olması bizim Antalya'nın falezlerini dünyada tek haline getiriyor.'

Falezlerde yaşayan türler sessiz tehlike altında

Falezlerde yaşayan türler sessiz tehlike altında

Falezler yalnızca kaya oluşumlarıyla değil, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Bölgedeki mağaralar, uzun süredir yarasalar ve Akdeniz fokları için yaşamsal alan niteliği taşıyor. Artan insan etkisi, habitat dengesi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Dipova, biyolojik çeşitlilik açısından tabloyu net ifadelerle ortaya koydu:

'Antalya'nın en büyük yarasa kolonisi burada yaşıyor ve hala da yaşamaya devam ediyor. Fok, biliyorsunuz Akdeniz foku, Foça'yla anılır ama Antalya'ya haksızlık ediliyor. Aslında Antalya da Akdeniz foklarının bir yaşam alanıdır. Antalya içinde neresidir derseniz, işte bu falezlerdeki mağaralardır. Falezlerin içindeki mağaralarda yaşıyorlar, sadece avlanmak için suya çıkıyorlar.'

Koruma statüsü zayıfladıkça risk büyüyor

Koruma statüsü zayıfladıkça risk büyüyor

Dipova, koruma gerekliliğini şu sözlerle vurguladı:

'Madem doğa kendini bir şekilde koruyabilmiş, bizim de en yüksek koruma statüsü neyse o statüden kesinlikle taviz vermeden korumayı sürdürmemiz gerekiyor. 2024'e kadar kesin korunacak hassas alan statüsündeydi. Bu statünün devamı hem ekoloji açısından hem de Antalya'nın turizm potansiyeli açısından hayati öneme sahip. Çünkü bu doğal ve sembolik değerleri, sınırlı bir kesimin kullanımına ve dolayısıyla sınırlı bir kesimin gelir elde etmesine açarsak, Antalya olarak kaybederiz, Türkiye olarak kaybederiz, hatta dünya olarak kaybederiz.'

