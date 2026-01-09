Dünyada Eşi Yok, Sadece Türkiye’de Var! Yok Olma Tehlikesi Her Geçen Gün Büyüyor

Dünyada benzeri olmayan tüf kaya yapısı ile öne çıkan Antalya falezleri, küresel ölçekte eşsiz kabul ediliyor. Uzmanlar, kaya türünün nadirliğine ve kıyı boyunca uzanan uzun falez hattına dikkat çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde Prof. Dr. Dipova, iddialı ifadeler kullanıyor ve risklere işaret ediyor.

Dipova, falezlerin taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı:

'Antalya'daki bu falezler dünyada tek, bunu artık çok iddialı bir şekilde söylüyoruz. Doğal ve sembolik değerleri, kullanıma açarsak, Türkiye olarak kaybederiz, hatta dünya olarak kaybederiz'

Ayrıca kaya türüne ilişkin yanlış adlandırmalara da vurgu yaptı:

'Kaya yapısı çok ilginç ve nadir bir kayadır. Adı da tufadır. Yıllarca yanlış bir ad verildi. Zaten tufa kayası da çok nadir bulunan bir kayadır. Dünyada en çok geniş alana yayılmış tufa da Antalya'dadır. Konu kıyı falezi olduğunda hem bu kadar uzun bir kıyı falezi olması hem de kayasının tufa olması bizim Antalya'nın falezlerini dünyada tek haline getiriyor.'