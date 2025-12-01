Ne Hamsi, Ne İstavrit Ne de Somon: Aralık Ayında Tüketmeniz Gereken Balık Türü Açıklandı

Ayrıca yerli uskumrunun cıva oranının büyük balıklara göre düşük olması, her yaş grubu için güvenli bir seçim olmasını sağlıyor.

Haftada iki kez sofralarınızda olsun!

Uzmanlar, Aralık ayında balık tüketenlerin haftada en az iki kez uskumruya sofralarında yer vermesini öneriyor. Izgara veya fırında pişirildiğinde besin değerini kaybetmeyen bu balık, güçlü vitamin profili ve düşük toksin riskiyle kış aylarının en sağlıklı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.