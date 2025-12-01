Ne Hamsi, Ne İstavrit Ne de Somon: Aralık Ayında Tüketmeniz Gereken Balık Türü Açıklandı
Kış aylarının gelmesiyle birlikte balık tüketimi daha da önem kazandı. Aralık ayında bağışıklığınızı güçlendirecek, enerji veren ve kalp sağlığını destekleyen en faydalı balık türü uzmanlar tarafından açıklandı. Soğuyan havalarda sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katacak bu balık haftada birkaç kez tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğal yoldan sağlamanıza yardımcı oluyor.
Soğuk havaların gelmesiyle birlikte balık tüketimi önem kazanıyor.
Uskumru, yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimine katkıda bulunuyor ve düzenli tüketiminde zihinsel performansı destekleyerek enerji dengesini koruyor.
