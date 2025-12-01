onedio
Ne Hamsi, Ne İstavrit Ne de Somon: Aralık Ayında Tüketmeniz Gereken Balık Türü Açıklandı

Metehan Bozkurt
01.12.2025 - 13:20

Kış aylarının gelmesiyle birlikte balık tüketimi daha da önem kazandı. Aralık ayında bağışıklığınızı güçlendirecek, enerji veren ve kalp sağlığını destekleyen en faydalı balık türü uzmanlar tarafından açıklandı. Soğuyan havalarda sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katacak bu balık haftada birkaç kez tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğal yoldan sağlamanıza yardımcı oluyor.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte balık tüketimi önem kazanıyor.

Uzmanlar, Aralık ayında hamsi, istavrit ve mezgit yerine uskumruyu öne çıkarıyor. Soğuyan denizlerde yağ oranı artan uskumru, besin değerleri sayesinde bağışıklığı güçlendiren doğal bir destek olarak öne çıkıyor.

Omega-3 açısından hamsiye yakın olan uskumru, özellikle EPA ve DHA değerleriyle kalp ve damar sağlığı için kritik fayda sağlıyor. İçerdiği B12 ve D vitaminleri ise kış aylarında sık rastlanan yorgunluk ve bağışıklık düşüklüğüne karşı koruyucu rol oynuyor.

Uskumru, yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimine katkıda bulunuyor ve düzenli tüketiminde zihinsel performansı destekleyerek enerji dengesini koruyor.

Ayrıca yerli uskumrunun cıva oranının büyük balıklara göre düşük olması, her yaş grubu için güvenli bir seçim olmasını sağlıyor.

Haftada iki kez sofralarınızda olsun!

Uzmanlar, Aralık ayında balık tüketenlerin haftada en az iki kez uskumruya sofralarında yer vermesini öneriyor. Izgara veya fırında pişirildiğinde besin değerini kaybetmeyen bu balık, güçlü vitamin profili ve düşük toksin riskiyle kış aylarının en sağlıklı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

