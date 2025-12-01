Grip ve Nezlenin Doğal İlacı Olan O Yemek Açıklandı: Antibiyotik Etkisi Var

“Soğan kebabı, Gaziantep mutfağında her kış hazırlanan bir yemektir. Küçük soğanlar ve özel baharatlarla hazırlanan tepsiler, hem lezzeti hem de şifa verici özelliğiyle tercih ediliyor. Bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyeti ortalama bin lira civarındadır” diyor.

Vatandaşlar da soğan kebabını sağlık ve tat açısından sık tüketiyor. Murat Doğan, “Soğan kebabı, kış aylarının vazgeçilmezidir. Haftada iki kez pişer ve misafirlere ikram edilir. Ekşili tadı ve doğal antibiyotik etkisiyle hem sıcak tutar hem doyurur” sözleriyle yemeğin önemini vurguluyor. Ahmet Doğan ise, özellikle soğan kebabının sağlığa olan faydaları nedeniyle sık sık tercih ettiğini söylüyor.