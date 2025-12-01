onedio
Grip ve Nezlenin Doğal İlacı Olan O Yemek Açıklandı: Antibiyotik Etkisi Var

Grip ve Nezlenin Doğal İlacı Olan O Yemek Açıklandı: Antibiyotik Etkisi Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 12:02

Kış aylarıyla birlikte gribal enfeksiyonlar artarken, sağlığı destekleyen lezzetler de öne çıkıyor. Son araştırmalar, bağışıklığı güçlendiren ve doğal antibiyotik etkisi taşıyan bir yemeği gün yüzüne çıkardı. Soğanın, özel baharatların ve etin bir araya geldiği bu tarif, hem sıcak tutuyor hem de enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep'in kış sofralarının vazgeçilmezi soğan kebabı, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor.

Gaziantep’in kış sofralarının vazgeçilmezi soğan kebabı, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor.

İçeriğindeki soğan, kuzu eti, baharat ve nar pekmezi sayesinde doğal bir antibiyotik işlevi gören bu özel kebap, özellikle gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı destekliyor. Soğan kebabı, Gaziantep’te sonbahardan itibaren pişirilmeye başlanıyor ve kış boyunca sofralardan eksik edilmiyor.

İşletmeci Şükrü Savun,

İşletmeci Şükrü Savun,

“Soğan kebabı, Gaziantep mutfağında her kış hazırlanan bir yemektir. Küçük soğanlar ve özel baharatlarla hazırlanan tepsiler, hem lezzeti hem de şifa verici özelliğiyle tercih ediliyor. Bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyeti ortalama bin lira civarındadır” diyor.

Vatandaşlar da soğan kebabını sağlık ve tat açısından sık tüketiyor. Murat Doğan, “Soğan kebabı, kış aylarının vazgeçilmezidir. Haftada iki kez pişer ve misafirlere ikram edilir. Ekşili tadı ve doğal antibiyotik etkisiyle hem sıcak tutar hem doyurur” sözleriyle yemeğin önemini vurguluyor. Ahmet Doğan ise, özellikle soğan kebabının sağlığa olan faydaları nedeniyle sık sık tercih ettiğini söylüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
