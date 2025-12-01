Güney Kore’den Eskişehir’e Uzanan Lezzet Yolculuğu: Döner Ustası Çift Yoğun İlgi Görüyor
Üç yıl boyunca Güney Kore’de edindikleri tecrübenin ardından Eskişehir’e dönen Melih Kurt ve Zeynep Avcı çifti, öğrendikleri döner tekniklerini kendi işletmelerine taşıyarak kısa sürede dikkat çekti. Farklı kesim yöntemleri ve özenli hazırlıklarıyla bölge halkından yoğun ilgi gören çift, hem Kore’den getirdikleri çalışma disiplinini hem de memleketlerine duydukları özlemi bu işe yansıttıklarını söylüyor.
Kaynak: İHA
Eskişehir’de kendi işletmelerini açan Melih Kurt ve Zeynep Avcı çifti, üç yıllık Güney Kore deneyimlerini döner tezgâhına taşıyarak kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.
İşletmenin zaman zaman Koreli turistleri bile çektiği belirtilirken, Melih Kurt, döner kesmeyi uzak bir coğrafyada öğrendiğini ve bu sürecin kendileri için hem kişisel hem mesleki anlamda önemli bir aşama olduğunu ifade ediyor.
Çift, yurt dışında yaşamanın sunduğu fırsatlar kadar dil engeli ve çalışma koşullarının zorluklarını da deneyimlediklerini belirtiyor.
