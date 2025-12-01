onedio
Güney Kore’den Eskişehir’e Uzanan Lezzet Yolculuğu: Döner Ustası Çift Yoğun İlgi Görüyor

01.12.2025 - 09:17

Üç yıl boyunca Güney Kore’de edindikleri tecrübenin ardından Eskişehir’e dönen Melih Kurt ve Zeynep Avcı çifti, öğrendikleri döner tekniklerini kendi işletmelerine taşıyarak kısa sürede dikkat çekti. Farklı kesim yöntemleri ve özenli hazırlıklarıyla bölge halkından yoğun ilgi gören çift, hem Kore’den getirdikleri çalışma disiplinini hem de memleketlerine duydukları özlemi bu işe yansıttıklarını söylüyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir’de kendi işletmelerini açan Melih Kurt ve Zeynep Avcı çifti, üç yıllık Güney Kore deneyimlerini döner tezgâhına taşıyarak kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Yurt dışında çalıştıkları dönemde döner kesim tekniklerini öğrenen çift, memleketlerine döner dönmez bu birikimi işlerine yansıttı. Müşterilerden aldıkları olumlu geri dönüşler, Kore’de edindikleri bilgi ve disiplinin lezzete doğrudan yansıdığını gösteriyor.

İşletmenin zaman zaman Koreli turistleri bile çektiği belirtilirken, Melih Kurt, döner kesmeyi uzak bir coğrafyada öğrendiğini ve bu sürecin kendileri için hem kişisel hem mesleki anlamda önemli bir aşama olduğunu ifade ediyor.

Zeynep Avcı ise işletmecilik sürecinin yoğunluğuna dikkat çekiyor. Eskişehir'in öğrenci nüfusu sebebiyle paket servisin neredeyse gün boyu sürdüğünü, günde 15-16 saat çalıştıklarını ancak yine de kendi işlerinin başında olmanın motivasyon sağladığını vurguluyor.

Çift, yurt dışında yaşamanın sunduğu fırsatlar kadar dil engeli ve çalışma koşullarının zorluklarını da deneyimlediklerini belirtiyor.

Öte yandan Hatay usulü döner yapmamaları, menülerinin farklılaşmasını sağlayarak müşterilerin ilgisini artırmış durumda. Genel tabloya bakıldığında, Güney Kore’de edinilen deneyimin Eskişehir’de başarılı bir girişime dönüştüğü görülüyor.

