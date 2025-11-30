onedio
Avrupa'nın En Büyük "Fiyaskosu": 1 Milyar Euroluk Dev Havalimanı Çürümeye Terk Edildi

Avrupa'nın En Büyük "Fiyaskosu": 1 Milyar Euroluk Dev Havalimanı Çürümeye Terk Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 14:48

İspanya’da büyük umutlarla hayata geçirilen Ciudad Real Havalimanı, bugün atıl durumda bekleyen dev bir yatırım haline geldi. Avrupa hava trafiğini rahatlatacak alternatif bir merkez olarak tasarlanan proje, açılışından kısa süre sonra hedeflenen yolcu kapasitesine ulaşamayınca hızla işlevsizleşti. Yanlış lokasyon tercihleri, tamamlanmayan ulaşım bağlantıları ve havayolu şirketlerinin birer birer bölgeden çekilmesi, 1 milyar euroluk bu girişimi Avrupa’nın en dikkat çekici altyapı fiyaskolarından biri haline getirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.aviacionline.com/from-gho...
İspanya’nın Ciudad Real Havalimanı, bir zamanlar ülkenin havacılık trafiğini rahatlatacak dev bir proje olarak gündeme gelmişti.

İspanya’nın Ciudad Real Havalimanı, bir zamanlar ülkenin havacılık trafiğini rahatlatacak dev bir proje olarak gündeme gelmişti.

Ancak bugün, Avrupa’nın en büyük altyapı fiyaskolarından biri olarak anılıyor.

2000’lerin ortasındaki inşaat furyasının ürünü olan havalimanı, 2009’da 1.1 milyar euroyu aşan bir yatırımla kapılarını açtı. Amaç; Madrid Barajas’taki yoğunluğu azaltmak, yılda 10 milyon yolcuya ulaşmak ve düşük maliyetli havayolu devlerini bölgeye çekmekti. Fakat planlar kağıt üzerinde kaldı.

Havalimanı, Madrid’e yaklaşık 200 kilometre mesafede konumlandırıldı.

Havalimanı, Madrid’e yaklaşık 200 kilometre mesafede konumlandırıldı.

Ucuz biletler bile yolcuların bu uzaklığı göze almasına yetmedi. Projenin en kritik ayağı olan hızlı tren bağlantısı ise hiçbir zaman hayata geçirilmedi. O hat faaliyete geçseydi şehir ile havalimanı arasındaki yolculuk süresi bir saatten daha kısa olacaktı.

Havayolu firmaları tek tek uzaklaştı.

Açılışın ardından bazı havayolları rotalarını buraya çevirdi; ancak düşük talep karşısında firmalar teker teker çekildi. Air Berlin, Air Nostrum, Ryanair ve son olarak Vueling’in 2011’de uçuşları durdurmasıyla havalimanı, açılışından sadece üç yıl sonra tek bir düzenli uçuş bile barındıramaz hâle geldi.

İşletmeci battı, maddi yükler katlandı...

Artan borç yükü, işletmeciyi 2012’de 300 milyon euroyu aşan borçla iflas açıklamaya zorladı. Aynı yıl havalimanı tamamen kapatıldı. Dev tesis açık artırmaya çıkarıldığında belirlenen 100 milyon euroluk taban fiyat karşısına yalnızca 10 bin euroluk sembolik bir teklif geldi. Bu teklifin reddiyle süreç uzadı.

2018’e gelindiğinde havalimanı, belirlenen değerin yaklaşık yarısı olan 56 milyon euroya satıldı. 2019’da yeniden faaliyet gösterse de artık yolcu uçuşu yapılmıyor. Bina, uçak bakım hangarı, parça söküm alanı ve depo olarak kullanılmaya başladı. Pandemi döneminde atıl kalan uçaklar için bir park alanına dönüşen tesis, eski amaçlarına geri dönmeyecek gibi görünüyor.

paranoid

erdoğan gibi biri yok muydu kullanılmasa bile müteahhitlere her sene uçmayan yolcu için ödeme yapacak? bence ispanya bizi kıskanıyor.