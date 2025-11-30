100 Yaşından Fazla Yaşayanların Sırrı Belli Oldu: İstisnasız Her Gün 20 Dakika Bunu Yapıyorlar
Uzmanlar, 100 yaşını aşan kişilerin uzun ömür ve sağlıklarını sıradan bir egzersizle değil, gün boyu tekrarladıkları basit hareketlerle koruduklarını ortaya koydu. Her yaklaşık 20 dakikada bir yapılan bu rutinler, yoğun spor seanslarının sağladığı faydaları aratmıyor. Günlük yürüyüşler, bahçe işleri ve ev işlerini aktif şekilde yapmak, Mavi Bölgeler sakinlerinin hem uzun hem de sağlıklı yaşamasının temel sırrı olarak öne çıkıyor.
Dan Buettner’in yaklaşık 20 yıldır incelediği Mavi Bölgeler toplulukları sadece uzun yaşamakla kalmıyor, diyabet, kalp hastalığı, kanser ve bunama gibi pek çok hastalıktan da uzak kalıyor.
Bu toplulukların sıradan rutinleri oldukça basit.
