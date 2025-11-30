100 Yaşından Fazla Yaşayanların Sırrı Belli Oldu: İstisnasız Her Gün 20 Dakika Bunu Yapıyorlar

Her gün düzenli yürüyüş yapmak, bahçeyle ilgilenmek ve ev işlerini makineye bel bağlamadan yapmak. Buettner, sakinlerin yaklaşık her 20 dakikada bir kısa hareketlerle bedenlerini aktif tuttuğunu belirtiyor. Modern yaşamda çoğumuz uzun saatler oturduktan sonra yoğun spor seanslarıyla zararı telafi etmeye çalışırken, Mavi Bölgeler sakinleri gün boyu dağıtılmış hareketin sağladığı faydaları yaşıyor.

Uzmanlar, uzun ömrün ve sağlığın sırrının Pilates veya CrossFit gibi yoğun egzersizlerde değil, gün boyunca doğal ve sürekli hareket etmekte olduğunu bir kez daha vurguluyor.