onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
100 Yaşından Fazla Yaşayanların Sırrı Belli Oldu: İstisnasız Her Gün 20 Dakika Bunu Yapıyorlar

100 Yaşından Fazla Yaşayanların Sırrı Belli Oldu: İstisnasız Her Gün 20 Dakika Bunu Yapıyorlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 11:54

Uzmanlar, 100 yaşını aşan kişilerin uzun ömür ve sağlıklarını sıradan bir egzersizle değil, gün boyu tekrarladıkları basit hareketlerle koruduklarını ortaya koydu. Her yaklaşık 20 dakikada bir yapılan bu rutinler, yoğun spor seanslarının sağladığı faydaları aratmıyor. Günlük yürüyüşler, bahçe işleri ve ev işlerini aktif şekilde yapmak, Mavi Bölgeler sakinlerinin hem uzun hem de sağlıklı yaşamasının temel sırrı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.drozdogan.com/dunyanin-en...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dan Buettner’in yaklaşık 20 yıldır incelediği Mavi Bölgeler toplulukları sadece uzun yaşamakla kalmıyor, diyabet, kalp hastalığı, kanser ve bunama gibi pek çok hastalıktan da uzak kalıyor.

Üstelik bunu üstün genetik veya sıkı bir disiplinle değil, günlük yaşamlarına entegre ettikleri doğal hareketlerle başarıyorlar.

Bu toplulukların sıradan rutinleri oldukça basit.

Bu toplulukların sıradan rutinleri oldukça basit.

Her gün düzenli yürüyüş yapmak, bahçeyle ilgilenmek ve ev işlerini makineye bel bağlamadan yapmak. Buettner, sakinlerin yaklaşık her 20 dakikada bir kısa hareketlerle bedenlerini aktif tuttuğunu belirtiyor. Modern yaşamda çoğumuz uzun saatler oturduktan sonra yoğun spor seanslarıyla zararı telafi etmeye çalışırken, Mavi Bölgeler sakinleri gün boyu dağıtılmış hareketin sağladığı faydaları yaşıyor.

Uzmanlar, uzun ömrün ve sağlığın sırrının Pilates veya CrossFit gibi yoğun egzersizlerde değil, gün boyunca doğal ve sürekli hareket etmekte olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın