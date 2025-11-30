onedio
Bilim İnsanları Doğanın En Soğuk Noktasını Açıkladı: Termometreler Eksi 98 Dereceyi Görüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 08:30

Doğu Antarktika Platosu'nda yapılan kapsamlı araştırmalar, Dünya’nın şimdiye kadar kaydedilmiş en düşük doğal sıcaklıklarının bu bölgenin zirvelerinde görüldüğünü ortaya koyuyor. Uydu ölçümleri, kutup gecelerinde sıcaklığın zaman zaman -98 dereceye kadar düştüğünü gösterirken, bölgeyi çevreleyen güçlü atmosferik girdap bu olağanüstü soğukları daha da keskinleştiriyor.

Bilim insanları, Dünya’nın kaydedilmiş en düşük doğal sıcaklıklarının Doğu Antarktika Platosu’nda ortaya çıktığını açıkladı.

Dev buz tabakasının zirve noktalarında, deniz seviyesinden yaklaşık 3.800–4.050 metre yükseklikte sıcaklıklar olağanüstü seviyelere kadar iniyor.

1983’te Vostok İstasyonu’nda ölçülen -89,2 derece uzun yıllar “dünyanın en düşük sıcaklığı” olarak biliniyordu. Ancak daha sonra incelenen uydu verileri, bu rekorun da ötesine geçildiğini gösterdi. Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nin 2004–2016 yılları arasını kapsayan uydu analizlerine göre bazı bölgelerde sıcaklıklar kutup gecelerinde -98 dereceye kadar geriliyor. Bu değerler, Dünya üzerinde tespit edilmiş en ekstrem doğal soğuklar olarak kabul ediliyor.

En uç sıcaklıkların, Antarktika buz tabakasının en yüksek ve en izole noktalarında görüldüğü belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu olağanüstü soğuklar, bölgeyi çevreleyen güçlü kutup girdabı sayesinde oluşuyor. Bu girdap, soğuk havayı adeta görünmez bir bariyerle içeride tutarak sıcaklığın daha da düşmesine yol açıyor.

Araştırmacılar, “Bu değerler doğanın ulaşabildiği en düşük sıcaklıklar” değerlendirmesinde bulunuyor.

Laboratuvarda Sınırları Zorlayan Soğukluk

Doğada -98 dereceye kadar inilebilse de laboratuvar ortamında fiziksel sınırlar daha da zorlanıyor. Mutlak sıfır olan -273,15 dereceye tam olarak ulaşmak imkânsız, ancak bilim insanları bu sınıra yaklaşmayı sürdürüyor.

2021’de Alman araştırmacılar, rubidyum atomlarını kullanarak sıcaklığı 38 pikokelvin seviyesine kadar düşürmeyi başardı. Deneyde yaklaşık 100 bin atom, 110 metrelik bir kuleden manyetik tuzakla bırakılarak genişlemeleri sağlandı. Bu süreç, atomları neredeyse tamamen hareketsiz hale getirerek Bose–Einstein yoğuşması adı verilen sıra dışı kuantum durumunu oluşturdu.

Bu sıcaklıklar insanların hissedebileceği bir soğuk değil; ancak maddeyi klasik fizikten çıkarıp kuantum dünyasının kurallarına sokacak kadar ekstrem. Böylece evrenin temel yapı taşlarına dair daha derin bir pencere açılmış oluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
