Bilim İnsanları Doğanın En Soğuk Noktasını Açıkladı: Termometreler Eksi 98 Dereceyi Görüyor

Uzmanlara göre bu olağanüstü soğuklar, bölgeyi çevreleyen güçlü kutup girdabı sayesinde oluşuyor. Bu girdap, soğuk havayı adeta görünmez bir bariyerle içeride tutarak sıcaklığın daha da düşmesine yol açıyor.

Araştırmacılar, “Bu değerler doğanın ulaşabildiği en düşük sıcaklıklar” değerlendirmesinde bulunuyor.

Laboratuvarda Sınırları Zorlayan Soğukluk

Doğada -98 dereceye kadar inilebilse de laboratuvar ortamında fiziksel sınırlar daha da zorlanıyor. Mutlak sıfır olan -273,15 dereceye tam olarak ulaşmak imkânsız, ancak bilim insanları bu sınıra yaklaşmayı sürdürüyor.

2021’de Alman araştırmacılar, rubidyum atomlarını kullanarak sıcaklığı 38 pikokelvin seviyesine kadar düşürmeyi başardı. Deneyde yaklaşık 100 bin atom, 110 metrelik bir kuleden manyetik tuzakla bırakılarak genişlemeleri sağlandı. Bu süreç, atomları neredeyse tamamen hareketsiz hale getirerek Bose–Einstein yoğuşması adı verilen sıra dışı kuantum durumunu oluşturdu.

Bu sıcaklıklar insanların hissedebileceği bir soğuk değil; ancak maddeyi klasik fizikten çıkarıp kuantum dünyasının kurallarına sokacak kadar ekstrem. Böylece evrenin temel yapı taşlarına dair daha derin bir pencere açılmış oluyor.