Bilim İnsanları Doğanın En Soğuk Noktasını Açıkladı: Termometreler Eksi 98 Dereceyi Görüyor
Doğu Antarktika Platosu'nda yapılan kapsamlı araştırmalar, Dünya’nın şimdiye kadar kaydedilmiş en düşük doğal sıcaklıklarının bu bölgenin zirvelerinde görüldüğünü ortaya koyuyor. Uydu ölçümleri, kutup gecelerinde sıcaklığın zaman zaman -98 dereceye kadar düştüğünü gösterirken, bölgeyi çevreleyen güçlü atmosferik girdap bu olağanüstü soğukları daha da keskinleştiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları, Dünya’nın kaydedilmiş en düşük doğal sıcaklıklarının Doğu Antarktika Platosu’nda ortaya çıktığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En uç sıcaklıkların, Antarktika buz tabakasının en yüksek ve en izole noktalarında görüldüğü belirtiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın