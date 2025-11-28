onedio
Dev Altın Rezervi Bulundu: Küçük Bir Köyün Altından 1.500 Tonluk Altın Çıktı

28.11.2025 - 15:18

28.11.2025 - 15:18

Çin’in Liaoning eyaletinde sakin bir köyün altından ülke tarihinin en büyük altın rezervlerinden biri çıktı. 40 yılı aşkın süren titiz jeolojik çalışmalar sonucunda 1.500 tonluk dev altın yatağı işletilebilir hale getirildi.

İşte detaylar...

Yüzeyde sıradan bir köy gibi görünen Da Zi Bo köyü, altındaki dev altın rezerviyle ülkenin madencilik potansiyelini değiştirecek.

Cai Chau şehrine bağlı köyde bulunan Da Dong Cau madeni, tek seferde bin tonun üzerinde altın içeren ilk tesis olma özelliğini taşıyor. Bu keşif sayesinde Liaoning, altın rezervi sıralamasında 19’unculuktan ikinciliğe yükseldi.

Da Dong Cau’nun ortaya çıkarılması uzun ve titiz bir çalışmanın sonucu. Liaoning Eyaleti 5 No’lu Jeolojik Ekip, 1983’te altın izleri bulmuş, ancak o dönemde ekonomik olarak işletilebilir bir rezerv tespit edilememişti. 1989–1990 yıllarında yapılan geniş araştırmalar, düşük tenörlü 109 altın yatağı ortaya koymuş ancak proje rafa kaldırılmıştı.

2009’da bölge tekrar detaylı araştırmalara alındı.

Küçük cevher gövdelerinin çevresindeki kayaçlarda mineralizasyon izleri tespit edildi ve bölgenin büyük bir altın kuşağı barındırabileceği ihtimali güçlendi. Yer altındaki yapı, doğu–batı yönünde 3.000 metre, kuzey–güney yönünde 1.500 metreyi kapsayan dev bir rezerv olarak belirlendi.

Bilimsel Modellerle Keşif

2019’da Liaoning Minerals Group, altın madenlerinin kökenini ve evrimini inceleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Mineral oluşum ve arama modelleri geliştirilerek çalışmalar bilimsel temele oturtuldu. 2024’te proje, Liaoning İl Parti Komitesi ve Hükümeti tarafından 'önemli il projeleri' arasına alındı. Akademisyenler ve teknik ekipler, rezerv sınırlarını netleştirerek cevherin işletilebilirliğini doğruladı.

Da Dong Cau’nun keşfi, entegre bir araştırma modeli sayesinde mümkün oldu.

Genel ve detaylı araştırmalar birleştirildi, 18 farklı birim proje kapsamında görev aldı. 45 sondaj kulesi aynı anda çalışırken yaklaşık 1.000 kişi sahada görev yaptı. Böylece normalde üç yıl sürecek keşif süreci yalnızca 15 aya indirildi.

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
