Dev Altın Rezervi Bulundu: Küçük Bir Köyün Altından 1.500 Tonluk Altın Çıktı

Cai Chau şehrine bağlı köyde bulunan Da Dong Cau madeni, tek seferde bin tonun üzerinde altın içeren ilk tesis olma özelliğini taşıyor. Bu keşif sayesinde Liaoning, altın rezervi sıralamasında 19’unculuktan ikinciliğe yükseldi.

Da Dong Cau’nun ortaya çıkarılması uzun ve titiz bir çalışmanın sonucu. Liaoning Eyaleti 5 No’lu Jeolojik Ekip, 1983’te altın izleri bulmuş, ancak o dönemde ekonomik olarak işletilebilir bir rezerv tespit edilememişti. 1989–1990 yıllarında yapılan geniş araştırmalar, düşük tenörlü 109 altın yatağı ortaya koymuş ancak proje rafa kaldırılmıştı.