Dev Altın Rezervi Bulundu: Küçük Bir Köyün Altından 1.500 Tonluk Altın Çıktı
Çin’in Liaoning eyaletinde sakin bir köyün altından ülke tarihinin en büyük altın rezervlerinden biri çıktı. 40 yılı aşkın süren titiz jeolojik çalışmalar sonucunda 1.500 tonluk dev altın yatağı işletilebilir hale getirildi.
Yüzeyde sıradan bir köy gibi görünen Da Zi Bo köyü, altındaki dev altın rezerviyle ülkenin madencilik potansiyelini değiştirecek.
2009’da bölge tekrar detaylı araştırmalara alındı.
Da Dong Cau’nun keşfi, entegre bir araştırma modeli sayesinde mümkün oldu.
