Günlük 10 Bin Kalori Hedeflemişti: Fitness Fenomeninin Kilo Alma 'Deneyi' Ölümle Sonuçlandı

Pastalar, hamur işleri, mayonezli mantılar, burgerler ve pizzalar neredeyse her öğünde ve ara öğünde tüketiliyordu. Amaç, hızla en az 25 kilogram almak ve ardından kendi dönüşümünü bir kilo verme programının etkinliğini göstermek için kullanmaktı.

Medya ve yerel haber kaynaklarına göre, Dmitry kısa sürede 13 kilogramın üzerinde kilo aldı ve 105 kiloya ulaştı. Hatta takipçilerine, yılbaşına kadar 100 kilogramın üzerinde olup vücut ağırlığının %10’unu verenlere maddi ödül vaadinde bulundu. Ancak deney, trajik bir sona ulaştı.

Dmitry, deneyin son günlerinde kendini kötü hissederek antrenmanlarını iptal etti ve doktora gitmeyi planladığını söyledi. Ertesi sabah ise uykusunda ölü bulundu. Yerel kaynaklar, ölümün muhtemelen kalp yetmezliği sonucu meydana geldiğini ve aşırı diyetin kardiyovasküler sisteme yaptığı aşırı yükle bağlantılı olduğunu bildirdi.