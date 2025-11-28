Günlük 10 Bin Kalori Hedeflemişti: Fitness Fenomeninin Kilo Alma 'Deneyi' Ölümle Sonuçlandı
Rusya’da bir fitness influencer’ı, kısa sürede kilo alıp ardından hızlıca vermeyi hedefleyen tartışmalı bir deneye girişti. Ancak aşırı kalorili beslenme ve hızlı kilo değişimi, genç sporcunun uykusunda yaşamını yitirmesiyle trajik bir şekilde son buldu.
Geçtiğimiz gün Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Dmitry, haftalar boyunca günde yaklaşık 10.000 kalori alarak çoğunluğu yüksek şeker ve yağ içeren fast food ürünlerinden oluşan aşırı bir beslenme programı uyguladı.
