59 Yaşında ‘Jenner Estetiği’ İçin Kore’ye Gitti, Bambaşka Biri Oldu

Ameliyat kapsamında yüz germe, boyun germe, kaş kaldırma, çene altındaki fazla derinin alınması ve kendi yağının hacim gereken bölgelere transfer edilmesi gibi işlemler yapıldı.

April, ameliyat sırasında gelişmiş hafif sedasyon yöntemi kullanıldığını ve yedi saat süren operasyondan sonra neredeyse hiç ağrı hissetmediğini belirtti. Ameliyatın ertesi günü hastane içinde yürümeye başladı, sonrasında otelinde LED tedavileri, lenf masajı ve hiperbarik oksijen seanslarıyla iyileşmesini destekledi.

Sosyal medyadan ameliyat sürecini paylaşan April, yedi hafta sonra sonuçlardan memnun olduğunu söyledi ancak nihai görünümün altı ila on iki ay içinde ortaya çıkacağını vurguladı. Estetik cerrah Dr. Omar Tillo ise yurtdışında estetik yaptırmanın ek riskler taşıyabileceğini, uzun uçuşlar sonrası komplikasyon ihtimalinin artabileceğini belirtti.