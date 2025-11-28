59 Yaşında ‘Jenner Estetiği’ İçin Kore’ye Gitti, Bambaşka Biri Oldu
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/374...
Avustralyalı April Brodie isimli bir kadın, yaşının ilerlemesiyle birlikte küçük estetik müdahalelerin yeterli gelmediğini fark edince, yüzünü tamamen yenilemek için Kore’ye gitmeye karar verdi. Seul’deki seçkin bir cerrahın yaptığı yedi saatlik derin planlı yüz germe ameliyatından neredeyse hiç ağrı hissetmeden çıkan April, süreci sosyal medyadan paylaşarak hem deneyimlerini hem de iyileşme sürecini takipçileriyle aktardı.
April Brodie isimli bir kadın, 59 yaşında “içindeki kişiyle yüzünün uyuşmadığını” düşündüğü için yüzüne kapsamlı bir estetik yaptırmak amacıyla Kore’ye gitti.
Seul’deki bir estetik hastanesinin cerrahını seçmeden önce birçok doktorla görüştü ve ameliyat için toplam 20 bin sterlin ödedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın