59 Yaşında ‘Jenner Estetiği’ İçin Kore’ye Gitti, Bambaşka Biri Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.11.2025 - 10:39

Avustralyalı April Brodie isimli bir kadın, yaşının ilerlemesiyle birlikte küçük estetik müdahalelerin yeterli gelmediğini fark edince, yüzünü tamamen yenilemek için Kore’ye gitmeye karar verdi. Seul’deki seçkin bir cerrahın yaptığı yedi saatlik derin planlı yüz germe ameliyatından neredeyse hiç ağrı hissetmeden çıkan April, süreci sosyal medyadan paylaşarak hem deneyimlerini hem de iyileşme sürecini takipçileriyle aktardı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/374...

April Brodie isimli bir kadın, 59 yaşında “içindeki kişiyle yüzünün uyuşmadığını” düşündüğü için yüzüne kapsamlı bir estetik yaptırmak amacıyla Kore’ye gitti.

Daha önce botox ve lazer gibi küçük müdahalelerle yetinen April, yaş ilerledikçe bu yöntemlerin etkisinin azaldığını fark edince, derin planlı bir yüz germe (deep plane facelift) ameliyatını araştırmaya başladı.

Seul’deki bir estetik hastanesinin cerrahını seçmeden önce birçok doktorla görüştü ve ameliyat için toplam 20 bin sterlin ödedi.

Ameliyat kapsamında yüz germe, boyun germe, kaş kaldırma, çene altındaki fazla derinin alınması ve kendi yağının hacim gereken bölgelere transfer edilmesi gibi işlemler yapıldı.

April, ameliyat sırasında gelişmiş hafif sedasyon yöntemi kullanıldığını ve yedi saat süren operasyondan sonra neredeyse hiç ağrı hissetmediğini belirtti. Ameliyatın ertesi günü hastane içinde yürümeye başladı, sonrasında otelinde LED tedavileri, lenf masajı ve hiperbarik oksijen seanslarıyla iyileşmesini destekledi.

Sosyal medyadan ameliyat sürecini paylaşan April, yedi hafta sonra sonuçlardan memnun olduğunu söyledi ancak nihai görünümün altı ila on iki ay içinde ortaya çıkacağını vurguladı. Estetik cerrah Dr. Omar Tillo ise yurtdışında estetik yaptırmanın ek riskler taşıyabileceğini, uzun uçuşlar sonrası komplikasyon ihtimalinin artabileceğini belirtti.

Metehan Bozkurt
