Koltuğa Sıkışan Yolcu Bilgisayarı, Ünlü Hava Firmasının Acil İniş Yapmasına Sebep Oldu

Metehan Bozkurt
28.11.2025 - 08:02

Londra’dan Washington’a sefer yapan United Airlines uçağı, bir yolcunun dizüstü bilgisayarının koltuk ile yan panel arasına sıkışması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Lityum bataryalı cihazın olası ısınma ve yangın riski, pilotları güvenlik önlemi olarak Dublin’e yönlendirdi. Uçak, teknik ekiplerin bilgisayarı güvenli şekilde çıkarmasının ardından yaklaşık 5 saat gecikmeyle yolculuğuna devam etti.

Londra Heathrow’dan Washington’a gitmek üzere havalanan United Airlines’ın UA925 seferi, oldukça sıra dışı bir nedenle rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Uçuş sırasında bir yolcunun dizüstü bilgisayarı koltuk ile yan panel arasına kayarak sıkıştı ve ekip, lityum bataryanın ısınma ya da yangın çıkarma riski nedeniyle güvenlik prosedürlerini devreye aldı. Bu durum üzerine kaptan pilot, en yakın güvenli meydan olan Dublin’e acil iniş kararı verdi.

Boeing 767 tipi uçak, İrlanda’nın başkentinde sorunsuz şekilde piste indi. Teknik ekipler bilgisayarı sıkıştığı yerden çıkardı ve hem cihaz hem de koltuk bölümü üzerinde gerekli kontrolleri yaptı. İncelemelerin ardından uçuş yeniden planlandı ve uçak Washington’a yaklaşık 5 saatlik gecikmeyle, gece 01.22 sularında ulaştı. Uçakta 100 yolcu ile 10 mürettebat bulunuyordu.

United Airlines, yaptığı açıklamada “19 Kasım’da bir yolcunun koltuk ile kabin duvarı arasına düşen dizüstü bilgisayarını güvenli şekilde almak amacıyla uçağımız Dublin’e divert edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Havacılık uzmanları, lityum iyon bataryaya sahip elektronik cihazların sıkışma veya hasar sonucunda aşırı ısınma ihtimali bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu tip durumlarda acil inişin standart bir güvenlik önlemi olduğunu belirtiyor. United’ın Ekim ayında da benzer bir olay nedeniyle bir uçuşunu geri çevirdiği biliniyor. O olayda yolcunun açık haldeki bilgisayarı kabin panelinin içine girip kargo bölümüne düşmüştü.

