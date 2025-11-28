Koltuğa Sıkışan Yolcu Bilgisayarı, Ünlü Hava Firmasının Acil İniş Yapmasına Sebep Oldu

Uçuş sırasında bir yolcunun dizüstü bilgisayarı koltuk ile yan panel arasına kayarak sıkıştı ve ekip, lityum bataryanın ısınma ya da yangın çıkarma riski nedeniyle güvenlik prosedürlerini devreye aldı. Bu durum üzerine kaptan pilot, en yakın güvenli meydan olan Dublin’e acil iniş kararı verdi.

Boeing 767 tipi uçak, İrlanda’nın başkentinde sorunsuz şekilde piste indi. Teknik ekipler bilgisayarı sıkıştığı yerden çıkardı ve hem cihaz hem de koltuk bölümü üzerinde gerekli kontrolleri yaptı. İncelemelerin ardından uçuş yeniden planlandı ve uçak Washington’a yaklaşık 5 saatlik gecikmeyle, gece 01.22 sularında ulaştı. Uçakta 100 yolcu ile 10 mürettebat bulunuyordu.