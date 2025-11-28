Koltuğa Sıkışan Yolcu Bilgisayarı, Ünlü Hava Firmasının Acil İniş Yapmasına Sebep Oldu
Londra’dan Washington’a sefer yapan United Airlines uçağı, bir yolcunun dizüstü bilgisayarının koltuk ile yan panel arasına sıkışması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Lityum bataryalı cihazın olası ısınma ve yangın riski, pilotları güvenlik önlemi olarak Dublin’e yönlendirdi. Uçak, teknik ekiplerin bilgisayarı güvenli şekilde çıkarmasının ardından yaklaşık 5 saat gecikmeyle yolculuğuna devam etti.
Londra Heathrow’dan Washington’a gitmek üzere havalanan United Airlines’ın UA925 seferi, oldukça sıra dışı bir nedenle rotasını değiştirmek zorunda kaldı.
United Airlines, yaptığı açıklamada “19 Kasım’da bir yolcunun koltuk ile kabin duvarı arasına düşen dizüstü bilgisayarını güvenli şekilde almak amacıyla uçağımız Dublin’e divert edilmiştir” ifadelerini kullandı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
