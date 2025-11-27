onedio
Vedat Milor Yeni Bir Tartışmayı Başlattı: "Kardiyologlar Bu Görselden Hoşlanmayacak Ama..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 16:50

Ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Etli pidenin içine tereyağ koyduğu görüntüyü paylaşan Milor, “Kardiyologlar bu görselden hoşlanmayacak ama…” diyerek yorum yağmuruna tuttu.

Milor'un paylaşımı şu şekildeydi.

twitter.com

Pideye bolca tereyağı koyan Vedat Milor, 'Kardiyologlar bu görselden hoşlanmayacak' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gelen yorumlardan bazıları ise şöyleydi.

twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
