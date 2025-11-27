onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Paraya Para Demiyorlar! Dünyanın En Zengin 10 Kişisinin 8’i Bu Sektörden

Paraya Para Demiyorlar! Dünyanın En Zengin 10 Kişisinin 8’i Bu Sektörden

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 14:06

Dünyanın en zengin isimleri arasında teknoloji sektörü adeta zirvede. Listede yer alan 10 milyarderin sekizi, servetlerini yazılım, e‑ticaret, sosyal medya ve yapay zeka gibi alanlardan kazanıyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en zengin 10 kişisinin sekizinin servetini teknoloji sektöründen elde ettiği açıklandı.

Dünyanın en zengin 10 kişisinin sekizinin servetini teknoloji sektöründen elde ettiği açıklandı.

Bu durum, teknolojinin günümüz küresel ekonomisindeki baskın rolünü bir kez daha göstermiş oldu.

Listenin başında Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page ve Sergey Brin gibi isimler yer alıyor.

Listenin başında Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page ve Sergey Brin gibi isimler yer alıyor.

Bu isimler, sosyal medya, e‑ticaret, yazılım, yapay zeka ve donanım gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle dünya ekonomisine yön veriyor.

Uzmanlar, teknoloji şirketlerinin sunduğu hızlı büyüme ve ölçeklenebilir iş modellerinin, kısa sürede milyarlarca dolarlık servet oluşmasını sağladığını belirtiyor. Yazılım, internet hizmetleri ve e‑ticaret gibi alanlar, küresel kullanıcı ağı sayesinde bu zenginliklerin temelini oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın