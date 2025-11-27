Paraya Para Demiyorlar! Dünyanın En Zengin 10 Kişisinin 8’i Bu Sektörden
Dünyanın en zengin isimleri arasında teknoloji sektörü adeta zirvede. Listede yer alan 10 milyarderin sekizi, servetlerini yazılım, e‑ticaret, sosyal medya ve yapay zeka gibi alanlardan kazanıyor.
İşte detaylar...
Dünyanın en zengin 10 kişisinin sekizinin servetini teknoloji sektöründen elde ettiği açıklandı.
Listenin başında Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page ve Sergey Brin gibi isimler yer alıyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
