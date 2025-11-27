İş Görüşmesinde Kadınlara İdrar Söktürücü Verildi: 200’den Fazla Mağdur Var!
Fransa’da şok eden bir olay gün yüzüne çıktı. Kültür Bakanlığı’nda görevli bir insan kaynakları yöneticisi iş görüşmesine gelen kadınların içeceklerine idrar söktürücü karıştırdı. Kadınlar, tuvaletten uzak alanlarda uzun süre bekletilerek büyük zorluk yaşadı. 200’ü aşkın mağdur, yaşadıklarını anlatarak psikolojik ve fiziksel travmalarını paylaştı.
Kaynak: The Guardian
Geçtiğimiz günlerde Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Pazarlama uzmanı Sylvie Delezenne, 2015’te LinkedIn üzerinden Kültür Bakanlığı’ndan bir görüşmeye davet edildi.
Başka bir mağdur Anaïs de Vos, kahve içme alışkanlığı olmamasına rağmen iş görüşmesinde kahve içmeyi kabul etti.
