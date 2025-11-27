İş Görüşmesinde Kadınlara İdrar Söktürücü Verildi: 200’den Fazla Mağdur Var!

Görüşme sırasında tuvalet ihtiyacını dile getirmesine rağmen, Nègre onları tuvaletten uzak bir yürüyüşe çıkardı. Anaïs, kıyafetlerini kirleterek tuvalete yetişebildi ve eve dönüş yolunda kendisini ciddi şekilde hasta hissettiğini aktardı.

Üst düzey devlet memuru Christian Nègre’nin, 9 yıl boyunca iş görüşmesine gelen kadınlara idrar söktürücü karıştırılmış içecekler verdiği, kadınları tuvaletlerden uzak yerlerde beklettiği ve tepkilerini kaydettiği belirlendi. 2018 yılında bir ihbarın ardından başlatılan soruşturma, Nègre’nin “Deneyler” başlıklı bilgisayar tablosunu ortaya çıkardı.

2019’da bakanlıktan ve memurluktan çıkarılan Nègre, uyuşturucu kullanımı ve cinsel saldırı dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma altında. Ancak özel sektörde çalışmaya devam edebildi. Bazı mağdurlar, devlet aleyhine açılan bir dava sonucunda tazminat kazandı, ancak davanın halen başlamamış olması tepkilere yol açıyor. Bakanlık ise taciz ve cinsel şiddeti önlemeye kararlı olduklarını açıkladı.