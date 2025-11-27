onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İş Görüşmesinde Kadınlara İdrar Söktürücü Verildi: 200’den Fazla Mağdur Var!

İş Görüşmesinde Kadınlara İdrar Söktürücü Verildi: 200’den Fazla Mağdur Var!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 13:36

Fransa’da şok eden bir olay gün yüzüne çıktı. Kültür Bakanlığı’nda görevli bir insan kaynakları yöneticisi iş görüşmesine gelen kadınların içeceklerine idrar söktürücü karıştırdı. Kadınlar, tuvaletten uzak alanlarda uzun süre bekletilerek büyük zorluk yaşadı. 200’ü aşkın mağdur, yaşadıklarını anlatarak psikolojik ve fiziksel travmalarını paylaştı.

Kaynak: The Guardian

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Fransız Kültür Bakanlığı’nda görev yapan bir insan kaynakları yöneticisi, iş görüşmesine gelen kadınların içeceklerine idrar söktürücü karıştırdı ve onları tuvaletten uzak alanlarda uzun süre bekleterek adeta işkence yaptı. Olaydan etkilenen kadın sayısı 200’ü aşıyor.

Pazarlama uzmanı Sylvie Delezenne, 2015’te LinkedIn üzerinden Kültür Bakanlığı’ndan bir görüşmeye davet edildi.

Pazarlama uzmanı Sylvie Delezenne, 2015’te LinkedIn üzerinden Kültür Bakanlığı’ndan bir görüşmeye davet edildi.

Paris’te yapılacak görüşme için heyecanlıydı ve nezaket gereği kendisine teklif edilen kahveyi içti. Ancak kısa süre sonra görüşme odasından çıkarılarak bahçede uzun süre yürütüldü. Tuvalet ihtiyacı giderek artan Sylvie, sonunda Seine Nehri üzerindeki bir köprünün kenarına çökmek zorunda kaldı. Yaşadığı süreç onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak derinden etkiledi, eve döndüğünde aşırı susuzluk ve ayak şişmesi gibi sorunlar yaşadı, uzun süre travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele etti.

Başka bir mağdur Anaïs de Vos, kahve içme alışkanlığı olmamasına rağmen iş görüşmesinde kahve içmeyi kabul etti.

Başka bir mağdur Anaïs de Vos, kahve içme alışkanlığı olmamasına rağmen iş görüşmesinde kahve içmeyi kabul etti.

Görüşme sırasında tuvalet ihtiyacını dile getirmesine rağmen, Nègre onları tuvaletten uzak bir yürüyüşe çıkardı. Anaïs, kıyafetlerini kirleterek tuvalete yetişebildi ve eve dönüş yolunda kendisini ciddi şekilde hasta hissettiğini aktardı.

Üst düzey devlet memuru Christian Nègre’nin, 9 yıl boyunca iş görüşmesine gelen kadınlara idrar söktürücü karıştırılmış içecekler verdiği, kadınları tuvaletlerden uzak yerlerde beklettiği ve tepkilerini kaydettiği belirlendi. 2018 yılında bir ihbarın ardından başlatılan soruşturma, Nègre’nin “Deneyler” başlıklı bilgisayar tablosunu ortaya çıkardı.

2019’da bakanlıktan ve memurluktan çıkarılan Nègre, uyuşturucu kullanımı ve cinsel saldırı dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma altında. Ancak özel sektörde çalışmaya devam edebildi. Bazı mağdurlar, devlet aleyhine açılan bir dava sonucunda tazminat kazandı, ancak davanın halen başlamamış olması tepkilere yol açıyor. Bakanlık ise taciz ve cinsel şiddeti önlemeye kararlı olduklarını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın