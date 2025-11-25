En Büyük Firmalar Açıklandı: Sanayi Kenti Bursa'nın En Büyük 10 Firması Arasında Sürpriz İsim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 28’inci kez yapılan “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması – 2024” sonuçlarına göre, listede yer alan firmaların toplam net satışları 2023’e göre yüzde 43 artışla 1 trilyon 467 milyar TL’ye ulaştı. Ancak artan finansman giderleri kârlılık üzerinde baskı oluşturdu.