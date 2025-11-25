onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
En Büyük Firmalar Açıklandı: Sanayi Kenti Bursa'nın En Büyük 10 Firması Arasında Sürpriz İsim

En Büyük Firmalar Açıklandı: Sanayi Kenti Bursa'nın En Büyük 10 Firması Arasında Sürpriz İsim

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 14:55

Bursa’nın sanayi gücünü ortaya koyan yeni liste açıklandı ve kentin ekonomik nabzını tutan ilk 10 firma arasında bu yıl dikkat çekici bir tablo oluştu. Yıllardır zirvede görmeye alıştığımız devlerin yanında, üretim hacmini hızla artırarak listeye güçlü bir giriş yapan sürpriz bir isim de yer aldı.

Kaynak: https://www.ekohaber.com.tr/bursanin-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa’nın en büyük 250 firması açıklandı.

Bursa’nın en büyük 250 firması açıklandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 28’inci kez yapılan “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması – 2024” sonuçlarına göre, listede yer alan firmaların toplam net satışları 2023’e göre yüzde 43 artışla 1 trilyon 467 milyar TL’ye ulaştı. Ancak artan finansman giderleri kârlılık üzerinde baskı oluşturdu.

İşte Bursa'nın En Büyük 250 Firması

İşte Bursa'nın En Büyük 250 Firması

Bursa'nın en büyük 10 firması şu şekildeydi:

  • 1. OYAK RENAULT  

  • 2. TOFAŞ  

  • 3. TGS DIŞ TİC.  

  • 4. BOSCH SAN. VE TİC.  

  • 5. BORÇELİK  

  • 6. TOGG  

  • 7. SÜTAŞ  

  • 8. ULUDAĞ PERAKENDE ELEKTRİK  

  • 9. KÖFTECİ YUSUF  

  • 10. KARESİ POLYESTER

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın