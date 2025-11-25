Sekiz Noterlik İçin Başvurular Başladı: 130 Milyon Lira Gelir Garantisi Var

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı görevleri sona erecek olan noterleri açıkladı ve ilgililerin başvurmalarını istedi. 2024’te toplam gelirleri 129 milyon lirayı aşan bu noterlerin 2025 gelirlerinin, yeniden değerleme oranlarıyla yaklaşık 170 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Boşalacak noterlikler arasında Büyükçekmece Altıncı, Beyoğlu Yirminci ve Otuzbeşinci, İskenderun Birinci, İstanbul Otuzdokuzuncu, Şanlıurfa Beşinci, Soma İkinci ve Yalova İkinci Noterlikleri yer alıyor. Yeni atamalar için başvurular, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr üzerinden güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile yapılabiliyor. Başvuru yapıp sonradan vazgeçmek isteyenler de aynı sürede elektronik ortamdan taleplerini iletebilecek; aksi halde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek.

Öte yandan Erzurum’da noter bulunamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da sonuçsuz kaldı; henüz talip çıkmadı.