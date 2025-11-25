onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sekiz Noterlik İçin Başvurular Başladı: 130 Milyon Lira Gelir Garantisi Var

Sekiz Noterlik İçin Başvurular Başladı: 130 Milyon Lira Gelir Garantisi Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 12:40

Türkiye genelinde sekiz noterlik, yaş haddinden dolayı boşalıyor. Adalet Bakanlığı başvuruları açtı; noterler 2025 yılında yaklaşık 130 milyon lira gelir elde edecek. Başvurular, bir ay içinde elektronik ortamda yapılabilecek. Öte yandan Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da sonuçsuz kaldı, henüz talip çıkmadı.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde sekiz noter için başvurular başladı.

Türkiye genelinde sekiz noter için başvurular başladı.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yaş haddinden dolayı görevleri sona erecek olan noterleri açıkladı ve ilgililerin başvurmalarını istedi. 2024’te toplam gelirleri 129 milyon lirayı aşan bu noterlerin 2025 gelirlerinin, yeniden değerleme oranlarıyla yaklaşık 170 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Boşalacak noterlikler arasında Büyükçekmece Altıncı, Beyoğlu Yirminci ve Otuzbeşinci, İskenderun Birinci, İstanbul Otuzdokuzuncu, Şanlıurfa Beşinci, Soma İkinci ve Yalova İkinci Noterlikleri yer alıyor. Yeni atamalar için başvurular, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr üzerinden güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile yapılabiliyor. Başvuru yapıp sonradan vazgeçmek isteyenler de aynı sürede elektronik ortamdan taleplerini iletebilecek; aksi halde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek.

Öte yandan Erzurum’da noter bulunamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da sonuçsuz kaldı; henüz talip çıkmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın