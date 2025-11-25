onedio
article/share
İstediği Gibi Olmadı: Çekilişten Kazandığı Ekran Kartı İşine Mal Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 08:59

Çin’de bir çalışan, şirketi adına katıldığı bir etkinlikte kazandığı ekran kartı yüzünden işinden ayrılmak zorunda kaldı.Şans eseri gelen ödül, kısa sürede şirket içinde büyük bir krize dönüştü.

Kaynak: https://www.techspot.com/news/110360-...
Çin’de bir teknoloji şirketinde görev yapan bir çalışan, şirketi temsilen katıldığı Nvidia etkinliğinde yapılan çekilişte GeForce RTX 5060 kazandı.

Ancak bu durum kısa süre içinde ufak çaplı bir krize dönüştü.

Etkinlik sonrası şirket yönetimi, çekilişten çıkan ödülün kurumsal katılım kapsamında değerlendirildiğini belirterek ekran kartının şirkete teslim edilmesini talep etti.

Çalışana iletilen resmi uyarıda, ödülün iade edilmemesi durumunda iş akdinin feshedileceği açıkça ifade edildi.

Çalışan ise çekilişe bireysel olarak katıldığını, dolayısıyla hediyenin kendisine ait olduğunu savunarak geri adım atmadı. Yaşanan gerilimin ardından istifa etmeyi seçti.

Olayın sosyal medyada hızla yayılması, ülkede geniş bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir taraf, çalışanın kendi şansı ile kazandığını ve ödülün kişisel hakkı sayılması gerektiğini savunurken; diğer taraf, şirket adına gidilen etkinlikte elde edilen her türlü kazancın şirket malı olduğunu dile getirdi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
