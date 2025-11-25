İstediği Gibi Olmadı: Çekilişten Kazandığı Ekran Kartı İşine Mal Oldu

Çalışana iletilen resmi uyarıda, ödülün iade edilmemesi durumunda iş akdinin feshedileceği açıkça ifade edildi.

Çalışan ise çekilişe bireysel olarak katıldığını, dolayısıyla hediyenin kendisine ait olduğunu savunarak geri adım atmadı. Yaşanan gerilimin ardından istifa etmeyi seçti.

Olayın sosyal medyada hızla yayılması, ülkede geniş bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir taraf, çalışanın kendi şansı ile kazandığını ve ödülün kişisel hakkı sayılması gerektiğini savunurken; diğer taraf, şirket adına gidilen etkinlikte elde edilen her türlü kazancın şirket malı olduğunu dile getirdi.