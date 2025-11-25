İstediği Gibi Olmadı: Çekilişten Kazandığı Ekran Kartı İşine Mal Oldu
Çin’de bir çalışan, şirketi adına katıldığı bir etkinlikte kazandığı ekran kartı yüzünden işinden ayrılmak zorunda kaldı.Şans eseri gelen ödül, kısa sürede şirket içinde büyük bir krize dönüştü.
Çin’de bir teknoloji şirketinde görev yapan bir çalışan, şirketi temsilen katıldığı Nvidia etkinliğinde yapılan çekilişte GeForce RTX 5060 kazandı.
Etkinlik sonrası şirket yönetimi, çekilişten çıkan ödülün kurumsal katılım kapsamında değerlendirildiğini belirterek ekran kartının şirkete teslim edilmesini talep etti.
