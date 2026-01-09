Fırçalamayı Aksatan Çocuklara Diş Fırçalamayı Sevdirecek Ebeveyn Onaylı 10 Yöntem

Diş fırçalama olayı önemli ama asla bir tartışma konusu olmamalı ve bu konuda çocuklara baskı yapılmamalı. Aksi halde ters tepebilir ve bu alışkanlığı kazandırmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Diş fırçalama, çocuk için asla bir zorunluluk olmamalı, yani onlar bunu bir görev değil de eğlence olarak görmeli. Bunu sağlayabilirseniz zaten en büyük sorunu çözüş oluyorsunuz.