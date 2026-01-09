onedio
Haberler
Sağlık
Fırçalamayı Aksatan Çocuklara Diş Fırçalamayı Sevdirecek Ebeveyn Onaylı 10 Yöntem

İrem Coşkun
09.01.2026 - 23:51

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak çoğu zaman büyük uğraş gerektiriyor. Sürekli ikna etmeye çalışmak, hatırlatmak ve her akşam aynı senaryoyu yaşamak... 'Bunun bir çözümü olmalı!' dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelin, çocuklarınıza diş fırçalamayı birlikte sevdirelim! 👇

1. Diş fırçalamayı bir oyun haline getirin.

“Şimdi diş fırçalama zamanı!” demek yerine, bunu kısa bir oyuna çevirin. Aynaya bakıp birlikte komik yüzler yapabilir, köpükten sakal çıkarabilirsiniz. 😁 Oyun havası olunca çocuk diş fırçalamayı bir görev değil, keyifli bir aktivite olarak algılıyor. Zorla yapılan hiçbir şey alışkanlığa dönüşmüyor, bunu kabul edelim...

2. Diş fırçalama saatini net bir rutine bağlayın.

Her gün aynı saat, aynı sırayla yapılan şeyler çocukların zihninde otomatik olarak bir rutin haline geliyor. Akşam pijama giyildikten sonra diş fırçalanıyorsa, bu zinciri bozmayın. “Bugün geç oldu, atlayalım.” gibi esneklikler, her şeye baştan başlamanıza sebep olabilir! Rutin, çocuklar için sandığımızdan çok daha etkili!

3. Birlikte diş fırçalayarak örnek olun!

Çocuklar söyleneni değil, yapılanı taklit eder. Siz dişlerinizi fırçalarken çocuğunuzun da aynı anda fırçalaması çok daha etkili bir yöntem. Aynı aynanın karşısında, aynı hareketlerle yapılan bu rutinle, çocuğunuz fırçalama alışkanlığını daha kısa sürede edinir.

4. Şarjlı diş fırçası kullanın!

Sıradan fırçalar yerine şarjlı diş fırçaları çocukların daha fazla ilgisini çeker. Hatta, beklediğinizden daha uzun süre bile fırçalama yapabilirler! Fırçalama rutininize şarjlı fırçaları dahil ederseniz, çocuğunuza bu alışkanlığı kazandırmak için daha fazla çaba göstermenize gerek kalmayabilir.

5. Sevdikleri çizgi film kahramanlarını dahil edin!

Her çocuğun favori bir çizgi film karakteri vardır. Olmasa bile, sizin göstereceğiniz örnek bir çizgi film karakteri ve onun diş fırçalama hikayesi, çocuğunuz için ilgi çekici olabilir. Ekranda gördüğü bir şeyden etkilenip aynısını taklit etme isteği, sizin de bu açıdan işinizi kolaylaştırır.

6. Bu aktiviteyi asla tartışma konusu yapmayın!

Diş fırçalama olayı önemli ama asla bir tartışma konusu olmamalı ve bu konuda çocuklara baskı yapılmamalı. Aksi halde ters tepebilir ve bu alışkanlığı kazandırmak için daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Diş fırçalama, çocuk için asla bir zorunluluk olmamalı, yani onlar bunu bir görev değil de eğlence olarak görmeli. Bunu sağlayabilirseniz zaten en büyük sorunu çözüş oluyorsunuz.

7. Diş fırçalama sürecini çocuğun kontrolündeymiş gibi hissettirin!

Fırçalama sırasında, “Önce üst dişler mi, alt dişler mi?” gibi basit sorular sorun. Kontrol tamamen sizde olmazsa, çocuk kendini sürecin parçası hisseder. Bu da görev hissini azaltır.

8. Diş fırçası ve macun seçimini ona bırakın!

Çocuğunuz, kendi seçtiği diş fırçası ve macunu kullanırsa bu olayı daha fazla sahiplenir. “Bu benim fırçam!” duygusu oluştuğunda fırçalama daha az problem olur. Çocuklara özel macun ve fırçalardan istediğini seçmesi, fırçalama süreci için heyecan duymasını sağlar.

9. Çocuğunuzun başarısını mutlaka tebrik edin!

Her defasında değil tabii ama başlarda bu alışkanlığı kazandırırken ona, 'Aferin!' 'İşte şimdi oldu!' 'Ne kadar güzel fırçaladın öyle!' gibi şeyler söylemek onu motive eder ve bu davranışı pekiştirir. Unutmayın; görülmek, çocuk motivasyonunun en güçlü kaynaklarından biridir.

10. Diş fırçalamayı tehdit ya da ceza diliyle anlatmayın!

“Fırçalamazsan dişlerin çürür!”, “Doktor iğne yapar!” gibi cümleler kısa vadede işe yarar gibi görünse de uzun vadede korku yaratır. Korkuyla yapılan şey asla bir alışkanlığa dönüşemez! Daha sakin ve açıklayıcı bir dil her zaman daha kalıcı olur.

