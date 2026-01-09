Fırçalamayı Aksatan Çocuklara Diş Fırçalamayı Sevdirecek Ebeveyn Onaylı 10 Yöntem
Çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak çoğu zaman büyük uğraş gerektiriyor. Sürekli ikna etmeye çalışmak, hatırlatmak ve her akşam aynı senaryoyu yaşamak... 'Bunun bir çözümü olmalı!' dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelin, çocuklarınıza diş fırçalamayı birlikte sevdirelim! 👇
1. Diş fırçalamayı bir oyun haline getirin.
2. Diş fırçalama saatini net bir rutine bağlayın.
3. Birlikte diş fırçalayarak örnek olun!
4. Şarjlı diş fırçası kullanın!
5. Sevdikleri çizgi film kahramanlarını dahil edin!
6. Bu aktiviteyi asla tartışma konusu yapmayın!
7. Diş fırçalama sürecini çocuğun kontrolündeymiş gibi hissettirin!
8. Diş fırçası ve macun seçimini ona bırakın!
9. Çocuğunuzun başarısını mutlaka tebrik edin!
10. Diş fırçalamayı tehdit ya da ceza diliyle anlatmayın!
