Bu Testin Sonunda Kaç Çürük Dişin Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Dürüst olmak gerekirse diş fırçalama rutininin pek de eğlenceli bir şey olmadığını itiraf edebiliriz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir istikrar gerektiriyor ve bu istikrarı korumak her zaman mümkün olmuyor. Peki, diş fırçalama rutinine göre kaç çürük dişin var? Cevabı öğrenmek için testi çöz!
1. Dürüst ol. Her sabah diş fırçalar mısın?
2. Tatlı yemeyi sever misin?
3. Diş ipiyle aran nasıl?
4. Gece yatağa yattın ama dişini fırçalamayı unuttuğunu fark ettin... Ne yaparsın?
5. Diş fırçanı ne kadar zamanda bir değiştirirsin? Sadece gerçek cevaplar!
6. Atıştırmalık krizlerin hakkında bize bilgi versen?
7. Diş fırçalama süren ortalama kaç dakika?
8. Son olarak... Diş macunu seçerken neye dikkat edersin?
Tebrikler! Sıfır çürük.
Arkada saklanan birkaç çürük var...
Aman dikkat! Dişlerin alarm veriyor.
En yakın diş kliniğine koşmalısın!
