Bu Testin Sonunda Kaç Çürük Dişin Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Sanırım senin ağzının içinde olaylar baya karışmış... Hiçbir rutinini zamanında ve düzenli olarak yapmadığın için dişlerin öfkeden deliye dönmüş durumda... Dişlerin seninle konuşmak istiyor ama sen onları duymuyorsun bile. Bu noktadan sonra da seni duyacak tek kişi diş hekimin! Mutlaka doktor kontrolüne gitmeli ve dişlerine daha düzgün bakacağın konusunda kendine sözler vermelisin. Yoksa işler gülümsemek bile istemeyeceğin raddeye gelebilir...