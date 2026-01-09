onedio
Bu Testin Sonunda Kaç Çürük Dişin Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Bu Testin Sonunda Kaç Çürük Dişin Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal
09.01.2026 - 23:53

Dürüst olmak gerekirse diş fırçalama rutininin pek de eğlenceli bir şey olmadığını itiraf edebiliriz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir istikrar gerektiriyor ve bu istikrarı korumak her zaman mümkün olmuyor. Peki, diş fırçalama rutinine göre kaç çürük dişin var? Cevabı öğrenmek için testi çöz!

1. Dürüst ol. Her sabah diş fırçalar mısın?

2. Tatlı yemeyi sever misin?

3. Diş ipiyle aran nasıl?

4. Gece yatağa yattın ama dişini fırçalamayı unuttuğunu fark ettin... Ne yaparsın?

5. Diş fırçanı ne kadar zamanda bir değiştirirsin? Sadece gerçek cevaplar!

6. Atıştırmalık krizlerin hakkında bize bilgi versen?

7. Diş fırçalama süren ortalama kaç dakika?

8. Son olarak... Diş macunu seçerken neye dikkat edersin?

Tebrikler! Sıfır çürük.

Seni ağız bakım rutinin kesinlikle okullara kitap niyetine basılıp ders verilmeli! Gerçekten seni ayakta alkışlıyoruz. Diş fırçalamak senin için görev değil, bir ritüel. yediğin, içtiğin her şeye bile oldukça dikkat ediyorsun. Bu yüzden de gülüşün resmen ışık saçıyor. Çürükler senin yanına bir adım bile yaklaşmaya cesaret edemez. Diş hekimleri bile seni ayakta alkışlıyor!

Arkada saklanan birkaç çürük var...

Sen aslında diş fırçalama rutini konusunda oldukça istikrarlısın. Fakat bazen diş fırçalamayı üşendiğin için erteliyorsun. Ya da küçük tatlı krizleri geldiğinde asla karşı koyamıyorsun. O yüzden bazı çok ufak çürükler gizlice köşede seni bekliyor olabilir. Fakat endişelenmeye gerek yok! Bu tamamen düzeltilebilir. Unutma, küçük çürükler çok problem değil ama onları görmezden gelmek büyük problemlere davetiye çıkarabilir.

Aman dikkat! Dişlerin alarm veriyor.

Sen dişlerin çoktan isyan bayrağın çekmiş bile! Tabii bu isyanda da oldukça haklılar.  Fırçalama rutinini atlamak, tatlılara hızlı bir şekilde sarılmak ve diş ipini tamamen unutmanın sonucunda onlar da haklı olarak sana tavırlarını ortaya koymuşlar. Bu noktada harekete geçmen gerektiğini sana söylemeliyiz. Mutlaka rutinlerini ve beslenme düzenini değiştirmelisin. Hadi, alarma geç ve dişlerinle barış yap!

En yakın diş kliniğine koşmalısın!

Sanırım senin ağzının içinde olaylar baya karışmış... Hiçbir rutinini zamanında ve düzenli olarak yapmadığın için dişlerin öfkeden deliye dönmüş durumda... Dişlerin seninle konuşmak istiyor ama sen onları duymuyorsun bile. Bu noktadan sonra da seni duyacak tek kişi diş hekimin! Mutlaka doktor kontrolüne gitmeli ve dişlerine daha düzgün bakacağın konusunda kendine sözler vermelisin. Yoksa işler gülümsemek bile istemeyeceğin raddeye gelebilir...

