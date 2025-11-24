onedio
Gidenler İzmir Sanıyor: Hem Tarihi Hem Güzelliğiyle Büyüleyen Şehir

Metehan Bozkurt
24.11.2025 - 23:31

Ege kentlerine özgü sıcak atmosferi ve sahil yaşamıyla öne çıkan Selanik, ilk bakışta İzmir’le olan benzerliğiyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Denize paralel uzanan yürüyüş alanları, sahil boyunca sıralanan sosyal mekânlar ve kentin tarihi dokusuyla bütünleşen modern yapısı, ziyaretçilere son derece tanıdık bir manzara sunuyor. Bu yönüyle şehir hem kültürel geçmişi hem de doğal güzellikleriyle İzmir’i andıran bir deneyim yaşatıyor.

Selanik, hem sahil şeridinin atmosferi hem de mimarisiyle Türkiye’den giden birçok ziyaretçiye İzmir’i anımsatıyor.

Atatürk’ün doğduğu kent olması şehre ayrı bir anlam katarken Paralia bölgesinin Kordon’u andıran görüntüsü Selanik’i yıllardır “İzmir’in ikiz kardeşi” olarak anılır hale getirmiş durumda. Sahil boyunca uzanan kafeler, restoranlar ve yürüyüş yolları İzmir’i bilen herkes için son derece tanıdık.

Şehri gezenlerin ilk durağı çoğu zaman Atatürk Evi Müzesi oluyor.

Atamızın çocukluğunun geçtiği bu yapı, Selanik turunun en duygusal ve anlamlı noktası kabul ediliyor. Kentin tarihi dokusu ise adım başı hissediliyor; Beyaz Kule, Aristoteles Meydanı, Galerius Zafer Takı ve Rotunda gibi yapılar yürüme mesafesi içinde gezilebiliyor. 15. yüzyılda inşa edilen Beyaz Kule, bugün Selanik’in en çok ziyaret edilen simgelerinden biri.

Yemek konusunda da Selanik oldukça zengin.

Ege ve Akdeniz mutfaklarının birleştiği şehirde kalamari, sardalya, mousakas, Yunan salataları ve yöresel fırın yemekleri öne çıkıyor. Alışveriş içinse Tsimiski Caddesi, şehrin en canlı noktası olarak hem yerel hem uluslararası markaları bir arada sunuyor.

MÖ 315’te kurulan Selanik, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıdı. Roma, Bizans ve Osmanlı mirası bugün hâlâ kent sokaklarında hissediliyor. 500 yıla yakın Osmanlı egemenliğinde kalan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yapılarıyla da biliniyor.

İzmir’den Selanik’e karayoluyla yaklaşık 9 saatte ulaşılabiliyor. Uçak ve dönemsel vapur seferleri de mevcut. Yunanistan’ın Schengen bölgesinde olduğunu ve Selanik’te kapı vizesi uygulanmadığını hatırlatmak gerekiyor.

