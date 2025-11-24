Gidenler İzmir Sanıyor: Hem Tarihi Hem Güzelliğiyle Büyüleyen Şehir

Ege ve Akdeniz mutfaklarının birleştiği şehirde kalamari, sardalya, mousakas, Yunan salataları ve yöresel fırın yemekleri öne çıkıyor. Alışveriş içinse Tsimiski Caddesi, şehrin en canlı noktası olarak hem yerel hem uluslararası markaları bir arada sunuyor.

MÖ 315’te kurulan Selanik, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıdı. Roma, Bizans ve Osmanlı mirası bugün hâlâ kent sokaklarında hissediliyor. 500 yıla yakın Osmanlı egemenliğinde kalan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yapılarıyla da biliniyor.

İzmir’den Selanik’e karayoluyla yaklaşık 9 saatte ulaşılabiliyor. Uçak ve dönemsel vapur seferleri de mevcut. Yunanistan’ın Schengen bölgesinde olduğunu ve Selanik’te kapı vizesi uygulanmadığını hatırlatmak gerekiyor.