Aşka Jet Hızıyla Yelken Açan Burçlar: Tanıştıkları Kişiye Fazla Çabuk Kapılıyorlar
Bazı burçlar için aşk, zamanla gelişmez. Karşılarında doğru kişiyi bulduklarında hissettikleri bağ onları hemen ciddi ilişkiye yönlendirir. Bu hızlı bağlanma ilişkinin derinliğini ve samimiyetini artırabileceği gibi henüz karşılıklı güven tam oluşmadan duygusal kırılganlıkları da beraberinde getirebilir. İşte aşka ışık hızında yelken açan burçlar...
Yengeç Burcu: Bağlanmak Onların Ruhunda Var
Balık Burcu: Tanımak İçin Asla Beklemiyorlar
Boğa Burcu: Bağlılık İlk Kuralı
Aslan Burcu: İlgi Görünce Hemen Bağlanıyor
Terazi Burcu: Yüzeysellik Onların Kitabında Yok!
