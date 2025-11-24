Aşka Jet Hızıyla Yelken Açan Burçlar: Tanıştıkları Kişiye Fazla Çabuk Kapılıyorlar

Yengeç için sevgi bir ihtiyaç değil, nefes almak gibi bir refleks. Bu yüzden duygusal güveni hissettiği anda bağlanma süreci neredeyse otomatiğe bağlanır. Karşısındaki insanda sıcaklık, sadakat ve ilgi gördüğünde düşünmek yerine hislerinin peşinden gider. Ona göre kalp doğru kişiyi bulduğunda bekletmenin anlamı yoktur. Bazen bu hız onu yorar ama yine de duygularını geride tutmayı öğrenemez; aşkı dolu dolu yaşamak ister.