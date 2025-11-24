70 Yılın Ardından Eski Öğretmen ve Öğrencisi Aynı Huzurevinde Buluştu
Matematik öğretmeni Münevver Atayurt ile öğrencisi Cafer Özalp, 70 yıl aradan sonra İstanbul’daki bir huzurevinde yolları kesişti. Tekirdağ’da başlayan öğretmen-öğrenci bağları, yılların ardından tesadüfler sayesinde yeniden canlandı.
Balıkesir Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’nin dört bir yanında matematik öğretmenliği yapan Münevver Atayurt, 1983’te emekli oldu.
O sırada masada karşılaşan ikili, kısa sürede birbirlerini 1950’lerdeki Tekirdağ Ortaokulu’ndan tanıdıklarını fark etti.
Şimdi ikili, huzurevinde birlikte İngilizce derslerine katılıyor, geçmişi yad ediyor ve kahve eşliğinde yılların biriktirdiği sohbetleri paylaşıyor.
