70 Yılın Ardından Eski Öğretmen ve Öğrencisi Aynı Huzurevinde Buluştu

Atayurt, yıllar boyunca öğrencileriyle bağını koparmadığını, huzurevinde de bu bağları sürdürdüğünü belirtti. Özalp, matematiği sevdirmesinin yanı sıra öğretmeninin hayatında büyük bir rolü olduğunu ve burada da yan yana olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etiler Huzurevi yetkilileri, Atayurt ve Özalp’in hikayesinin, öğretmenlerin sakinlerle kurduğu bağın ne kadar güçlü ve özel olduğunu gösterdiğini vurguladı. Huzurevinde toplam 93 emekli öğretmenin bulunduğunu, bu kişilerin kurumun kültürel omurgasını oluşturduğunu ve sakinlerle geliştirdikleri ilişkilerin sosyal yaşamı zenginleştirdiğini belirttiler.