70 Yılın Ardından Eski Öğretmen ve Öğrencisi Aynı Huzurevinde Buluştu

70 Yılın Ardından Eski Öğretmen ve Öğrencisi Aynı Huzurevinde Buluştu

24.11.2025 - 18:32

Matematik öğretmeni Münevver Atayurt ile öğrencisi Cafer Özalp, 70 yıl aradan sonra İstanbul’daki bir huzurevinde yolları kesişti. Tekirdağ’da başlayan öğretmen-öğrenci bağları, yılların ardından tesadüfler sayesinde yeniden canlandı.

Kaynak: AA

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/ogretm...
Balıkesir Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’nin dört bir yanında matematik öğretmenliği yapan Münevver Atayurt, 1983’te emekli oldu.

Yıllar sonra İstanbul’daki Etiler Huzurevi’ne yerleşti. Öğrencilerinden biri olan Cafer Özalp, uzun yıllar süren inşaat mühendisliği kariyerinin ardından 2012’de huzurevine taşındı. O günlerden habersiz olan Özalp ve Atayurt’un yolları, 2020’de Tekirdağ Mezunlar Cemiyeti’nin buluşmasında kesişti.

O sırada masada karşılaşan ikili, kısa sürede birbirlerini 1950’lerdeki Tekirdağ Ortaokulu’ndan tanıdıklarını fark etti.

cdnuploads.aa.com.tr

Yıllar boyunca hiç görüşmemiş olmalarına rağmen, yılların getirdiği tanıdıklık ve anılar, aralarındaki bağı yeniden canlandırdı. Atayurt, öğrencisini ilk gördüğünde tanıyamasa da, “Cafer’i görmek, kendi çocuğumu bulmuş gibi hissettirdi. Burada dostluğumuz pekişti” dedi. Özalp ise, “Hocamla yan yana oturmak, sanki yıllardır birlikteymişiz gibi hissettiriyor” diye ekledi.

Şimdi ikili, huzurevinde birlikte İngilizce derslerine katılıyor, geçmişi yad ediyor ve kahve eşliğinde yılların biriktirdiği sohbetleri paylaşıyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Atayurt, yıllar boyunca öğrencileriyle bağını koparmadığını, huzurevinde de bu bağları sürdürdüğünü belirtti. Özalp, matematiği sevdirmesinin yanı sıra öğretmeninin hayatında büyük bir rolü olduğunu ve burada da yan yana olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etiler Huzurevi yetkilileri, Atayurt ve Özalp’in hikayesinin, öğretmenlerin sakinlerle kurduğu bağın ne kadar güçlü ve özel olduğunu gösterdiğini vurguladı. Huzurevinde toplam 93 emekli öğretmenin bulunduğunu, bu kişilerin kurumun kültürel omurgasını oluşturduğunu ve sakinlerle geliştirdikleri ilişkilerin sosyal yaşamı zenginleştirdiğini belirttiler.

