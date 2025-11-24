onedio
Uzman İsim Saç Dökülmesini Tetikleyen En Önemli Alışkanlığı Açıkladı

Metehan Bozkurt
24.11.2025 - 16:24

Uzmanlar, erkeklerde giderek yaygınlaşan saç dökülmesiyle ilgili en kritik tetikleyicilerden birine dikkat çekiyor. Çoğu erkeğin günlük hayatında fark etmeden yaptığı bu alışkanlık, zamanla saç köklerini zayıflatıp dökülme sürecini hızlandırıyor. Sorunun genetik yönü değişmese de, doğru adımlarla süreci yavaşlatmak ve saç sağlığını korumak aslında mümkün.

Kasım ayının “Erkek Sağlığı Farkındalık Ayı” kapsamında uzmanlar, dünya genelinde milyonlarca erkeği etkileyen bu yaygın soruna yeniden dikkat çekti.

Araştırmalar, erkeklerin yaklaşık dörtte birinin saç dökülmesinin ilk işaretlerini 21 yaşından önce fark ettiğini, 50’li yaşlara gelindiğinde bu oranın yüzde 50’ye, 70 yaşında ise yüzde 70’e ulaştığını gösteriyor.

Stresi, şampuanı veya kuaförü suçlamak kolay olsa da asıl neden çoğu zaman kontrol edilemeyen bir faktör de genetik.

Ailede saç dökülmesi varsa sizde ortaya çıkma ihtimali de yüksek oluyor. Bunun nedeni, saç köklerinin testosteron türevi bir hormon olan DHT’ye karşı genetik bir hassasiyet taşıması. Bu hormon duyarlı köklere bağlandığında, zamanla saç telleri inceliyor ve büyüme tamamen durabiliyor.

Bu doğal bir süreç olsa da uzmanlar, doğru adımlarla durumu yönetmenin mümkün olduğunu vurguluyor. 18 yıllık deneyime sahip NHS hekimi ve Numan Erkek Sağlığı Klinik Lideri Dr. Dave Weinstein, erkeklerin büyük çoğunluğunu etkileyen bu konuya dair önemli öneriler paylaşıyor.

Weinstein’a göre, yaşam tarzında yapılacak basit değişiklikler saç sağlığını destekleyebilir.

“Genetik değişmez ama sigara içmek gibi günlük alışkanlıklar dökülmeyi hızlandırabilir. Dengeli beslenme, nazik bir saç derisi bakımı ve kimyasal işlemlerden uzak durmak saç için doğru zemini hazırlar.”

Eğer kronik saç dökülmeniz varsa doktora danışmak çok daha iyi olabilir. Reçete edilen ilaçlar sayesinde kaybolan saçlarınızı geri getirmeniz mümkün olabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
