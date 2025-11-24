Uzman İsim Saç Dökülmesini Tetikleyen En Önemli Alışkanlığı Açıkladı

Ailede saç dökülmesi varsa sizde ortaya çıkma ihtimali de yüksek oluyor. Bunun nedeni, saç köklerinin testosteron türevi bir hormon olan DHT’ye karşı genetik bir hassasiyet taşıması. Bu hormon duyarlı köklere bağlandığında, zamanla saç telleri inceliyor ve büyüme tamamen durabiliyor.

Bu doğal bir süreç olsa da uzmanlar, doğru adımlarla durumu yönetmenin mümkün olduğunu vurguluyor. 18 yıllık deneyime sahip NHS hekimi ve Numan Erkek Sağlığı Klinik Lideri Dr. Dave Weinstein, erkeklerin büyük çoğunluğunu etkileyen bu konuya dair önemli öneriler paylaşıyor.