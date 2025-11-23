Uzman İsim Açıkladı: Bu Uyku Pozisyonu Birçok Hastalığa Davetiye Çıkarıyor

Bu durum, nefes alırken ya da ani hareketlerde bıçak saplanır gibi bir ağrıya neden olabiliyor. Özellikle göğüs duvarına bastırınca artan hassasiyet, doktorların en sık gördüğü belirtilerden biri.

Göğsün uzun süre sıkışık kalması, gün içinde kötü duruş ve ağır kaldırma gibi etkenlerle birleştiğinde risk daha da yükseliyor. Uzmanlar, bu ağrıyı yaşayanların yüzüstü pozisyondan uzak durmasını; mümkünse sırtüstü ya da yan yatmasını öneriyor.

Belirtiler arasında şunlar bulunuyor:

Göğsün ön ya da yan tarafında keskin ağrı

Üst gövdeyi hareket ettirince artan rahatsızlık

Derin nefes alınca batan his

Göğüs ortasına bastırınca duyulan hassasiyet

NHS, göğüs ağrısının her zaman ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Ağrı kola, çeneye, sırta yayılıyorsa; göğüste baskı hissi, nefes darlığı, terleme veya mide bulantısı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden acil yardım çağrılması gerekiyor çünkü bu belirtiler kalp kriziyle ilişkili olabilir.