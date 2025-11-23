onedio
Uzman İsim Açıkladı: Bu Uyku Pozisyonu Birçok Hastalığa Davetiye Çıkarıyor

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.11.2025 - 15:05

Uzmanlar, uyku sırasında tercih edilen bazı pozisyonların uzun vadede beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle yaygın bir alışkanlığın, göğüs bölgesinde baskı oluşturarak çeşitli rahatsızlıkları tetikleyebileceği ifade ediliyor.

İşte asla tercih etmemeniz o uyku pozisyonu...

Uyurken tercih ettiğimiz pozisyonun sandığımızdan çok daha kritik olabileceği açıklandı.

TikTok’ta paylaşılan bir videoda Dr. Suraj Kukadia, özellikle yüzüstü uyumanın göğüs bölgesinde ciddi ağrılara yol açabilen bir durumu tetikleyebileceğini söyledi.

Doktora göre yüzüstü pozisyonda saatlerce kalan kişilerde, kaburgaları göğüs kemiğine bağlayan kıkırdak dokunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan kostokondrit gelişebiliyor

Bu durum, nefes alırken ya da ani hareketlerde bıçak saplanır gibi bir ağrıya neden olabiliyor. Özellikle göğüs duvarına bastırınca artan hassasiyet, doktorların en sık gördüğü belirtilerden biri.

Göğsün uzun süre sıkışık kalması, gün içinde kötü duruş ve ağır kaldırma gibi etkenlerle birleştiğinde risk daha da yükseliyor. Uzmanlar, bu ağrıyı yaşayanların yüzüstü pozisyondan uzak durmasını; mümkünse sırtüstü ya da yan yatmasını öneriyor.

Belirtiler arasında şunlar bulunuyor:

  • Göğsün ön ya da yan tarafında keskin ağrı

  • Üst gövdeyi hareket ettirince artan rahatsızlık

  • Derin nefes alınca batan his

  • Göğüs ortasına bastırınca duyulan hassasiyet

NHS, göğüs ağrısının her zaman ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Ağrı kola, çeneye, sırta yayılıyorsa; göğüste baskı hissi, nefes darlığı, terleme veya mide bulantısı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden acil yardım çağrılması gerekiyor çünkü bu belirtiler kalp kriziyle ilişkili olabilir.

