Uzman İsim Açıkladı: Bu Uyku Pozisyonu Birçok Hastalığa Davetiye Çıkarıyor
Uzmanlar, uyku sırasında tercih edilen bazı pozisyonların uzun vadede beklenmedik sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle yaygın bir alışkanlığın, göğüs bölgesinde baskı oluşturarak çeşitli rahatsızlıkları tetikleyebileceği ifade ediliyor.
İşte asla tercih etmemeniz o uyku pozisyonu...
Uyurken tercih ettiğimiz pozisyonun sandığımızdan çok daha kritik olabileceği açıklandı.
Doktora göre yüzüstü pozisyonda saatlerce kalan kişilerde, kaburgaları göğüs kemiğine bağlayan kıkırdak dokunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan kostokondrit gelişebiliyor
