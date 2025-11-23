onedio
Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın En Çok Boşanan Ülkeleri Belli Oldu

23.11.2025 - 13:56

Türkiye’nin dünya genelindeki boşanma istatistiklerindeki yeri yeniden gündemde. Son veriler, farklı coğrafyalarda aile yapısının nasıl değiştiğini ortaya koyarken, ekonomik koşullar, kültürel dönüşüm ve toplumsal beklentiler gibi etkenlerin ülkeler arasındaki farkları belirginleştirdiği görülüyor.

Kaynak: Divorce Agency

Dünya genelinde boşanma oranları her yıl değişiyor.

Yapılan son araştırmalar, en çok boşanmanın yaşandığı ülkeleri gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde beklenmedik ülkeler yer alırken, Türkiye’nin konumu da dikkat çekti.

Aile yapısını doğrudan ilgilendiren boşanma istatistikleri, ekonomik koşullar, toplumsal değişimler, kültürel dönüşümler ve bireysel beklentiler gibi pek çok faktörden etkileniyor.

Uzmanlar, boşanma oranlarındaki yükselişte kadınların ekonomik bağımsızlığının artması, toplumsal normlardaki değişim, evliliğe dair beklentilerin dönüşmesi, hukuki süreçlerin daha hızlı ve kolay ilerlemesi ile büyükşehirlerde yaşam temposunun ilişkileri zorlaştırmasının önemli rol oynadığını belirtiyor. Öte yandan boşanma oranlarının düşük olduğu ülkelerde, geleneksel aile yapısının daha güçlü olduğu ve sosyal-kültürel bağların evliliği koruyucu etkisi bulunduğu ifade ediliyor.

Divorce Agency'nin 2025 raporuna göre liste şöyle:

1-Maldivler

2-Belarus

3-Rusya

4-Litvanya

5-Letonya

6-Kazakistan

7-Küba

8-Ukrayna

9-Çekya

10-Moldova

Türkiye ise bu listede 18. sırada yer alarak, dünya ortalamasının üzerinde boşanma oranına sahip ülkeler arasında konumlandı.

Bozkurt

Boşanma öncesi ya da sonrası öldürülme korkusu yüzünden buna cesaret edemeyen kadınların içinde olduğu evlilikler buna dahil değil demek ki.

Kedi Topu

bireyselcilikle alakalı boşanma