22 Yaşındaki Genç Girişimci Bu Tarifle 1 Yılda Milyoner Oldu: "Tahmin Etmemiştim..."
Finlandiyalı genç girişimci Emilia Karttunen, 22 yaşında aklına gelen bir tarifle kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Pizza muffinlerini geliştirip Finlandiya’nın önde gelen perakende zincirlerinden birinde raflara taşıyan Karttunen, henüz bir yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde ciro elde etti. Kendi işini kurmanın düşündüğünden çok daha hızlı ilerlediğini söyleyen genç girişimci, başarısının ardındaki süreci ve yeni tatlar üzerinde çalıştığını anlattı.
Finlandiyalı genç girişimci Emilia Karttunen, geliştirdiği yenilikçi ürünle kısa sürede büyük bir başarı yakaladı.
Tarif yarışması dönüm noktası oldu!
Karttunen, ürünün bu kadar kısa sürede başarıya ulaşacağını ilk başta tahmin etmediğini söyledi.
