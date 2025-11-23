22 Yaşındaki Genç Girişimci Bu Tarifle 1 Yılda Milyoner Oldu: "Tahmin Etmemiştim..."

Henüz 23 yaşında olan Karttunen, geçen yıl kurduğu şirketiyle birkaç hafta içinde 1 milyon euronun üzerinde ciroya ulaştı ve Finlandiya’da konuşulan bir başarı hikayesi haline geldi.

Karttunen’in pizza muffinleri, ocak ayında Finlandiya’nın önde gelen perakende zincirlerinden S-Group’un dondurulmuş ürün reyonlarında yerini aldı. Genç girişimci, kendi işini kurmanın düşündüğünden çok daha hızlı ilerlediğini dile getirdi.