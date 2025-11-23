onedio
22 Yaşındaki Genç Girişimci Bu Tarifle 1 Yılda Milyoner Oldu: "Tahmin Etmemiştim..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.11.2025 - 11:04

Finlandiyalı genç girişimci Emilia Karttunen, 22 yaşında aklına gelen bir tarifle kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Pizza muffinlerini geliştirip Finlandiya’nın önde gelen perakende zincirlerinden birinde raflara taşıyan Karttunen, henüz bir yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde ciro elde etti. Kendi işini kurmanın düşündüğünden çok daha hızlı ilerlediğini söyleyen genç girişimci, başarısının ardındaki süreci ve yeni tatlar üzerinde çalıştığını anlattı.

Finlandiyalı genç girişimci Emilia Karttunen, geliştirdiği yenilikçi ürünle kısa sürede büyük bir başarı yakaladı.

Henüz 23 yaşında olan Karttunen, geçen yıl kurduğu şirketiyle birkaç hafta içinde 1 milyon euronun üzerinde ciroya ulaştı ve Finlandiya’da konuşulan bir başarı hikayesi haline geldi.

Karttunen’in pizza muffinleri, ocak ayında Finlandiya’nın önde gelen perakende zincirlerinden S-Group’un dondurulmuş ürün reyonlarında yerini aldı. Genç girişimci, kendi işini kurmanın düşündüğünden çok daha hızlı ilerlediğini dile getirdi.

Tarif yarışması dönüm noktası oldu!

S-Group’un düzenlediği tarif yarışmasını kazanarak ürününü doğrudan raflara taşıma şansı yakalayan Karttunen, altı ay süren yoğun bir geliştirme programına katıldı ve bu süreçte profesyonel ürün yönetimi konusunda önemli deneyimler edindi. İki popüler atıştırmalığı birleştirerek tasarladığı pizza muffinler kısa sürede ülke genelinde ilgi gördü. S-Group Gıda Perakende Direktörü Antti Oksa, ürünün tüketiciler tarafından hızla benimsendiğini belirtti.

Karttunen, ürünün bu kadar kısa sürede başarıya ulaşacağını ilk başta tahmin etmediğini söyledi.

Şimdilerde yeni tatlar üzerinde çalışıyor ve ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. İlk satış patlaması normale dönse de, Finlandiya’da dondurulmuş pizzaların en çok tüketildiği Aralık ayında pizza muffin satışlarının tekrar zirveye ulaşması bekleniyor.

